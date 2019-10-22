調查：六成人認為香港在大灣區仍有競爭力 (18:50)

研究團隊於9月16日至28日電話隨機訪問1216名18歲或以上香港居民。研究發現，港人對香港現狀的滿意度和未來發展信心均不高。受訪港人需就經濟、環境保護、社會平等、個人發展機會、教育、醫療、房屋和社會福利8個方面現狀的滿意度評分，10分為非常滿意，0分為非常不滿意。研究發現除了醫療，受訪者對其餘7項指標的評分均低於5分，當中對房屋現況滿意度最低，只得3.4分。

深圳雖成為「先行示範區」，但逾半數受訪港人不擔心深圳成為香港發展的競爭者，或取代香港在大灣區內的地位。研究又發現，76%受訪者認為香港全球競爭力有下降趨勢，逾四成受訪者認為香港未來10年在大灣區的競爭力會下降。

嶺南大學副校長莫家豪表示，全球競爭激烈，此消彼長下香港宜鞏固基礎，加強與大灣區其他城市合作；香港學生也需在專業範疇努力，拓闊世界觀，保持競爭力。

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