【石棺藏屍案】法醫：死者四肢與屍身分離　料遭沾化學物布掩口窒息亡 (18:16)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

法醫潘偉明表示，2016年3月30日抵達案發單位時檢查時，事主屍體蜷曲躺在石棺內，多處已腐爛，估計已死去數周，無法確定死因。

法醫指出，事主頭及頸部被兩層膠袋包裹，膠索帶纏住臉部，幼繩纏住頸部，解剖後發現腦部內出血；屍體四肢部分位置與屍身分離，包括右膝以下的腳部、右手腕、左腳踝及左上臂中段等。另外，屍身多處被利器割傷，包括頭部、左胸部、背部、腹部，部分傷勢可見骨，但不能確定生前或死後受傷，而左胸有兩處很深的割傷，沒有掙扎痕迹，應是在事主失去意識下割傷。

另外，法醫在死者肝臟驗出與哥羅芳類近的物質「二氯甲烷」，該物質與哥羅芳功效相似，影響中樞神經系統、可致人神志不清、心律不正，吸入分量多可致死；但死者多個內臟正在分解、軟組織腐爛，無法確定其體內的二氯甲烷分量。

法官引述法醫說法，稱事主死因有4個可能性，第一是攝入致死分量的二氯甲烷；第二是攝入二氯甲烷，加上被掩口導致機械性窒息；第三是攝入二氯甲烷及腦部出血傷勢；第四是死者死前多處利器割傷，胸部或肺部大量出血致死。

法醫續說，其後觀看警方重組案情片段，模擬事主的假人遭人用沾有化學物質的布掩口，再有人向假人注射酒精4至5次；若案發時以上情況，估計死者因遭掩口及吸入二氯甲烷，2至4分鐘後，已可導致機械性窒息死亡；但以針筒注射酒精4至5次，約50毫升，分量並不致死。

首被告的代表大律師盤問時指出，事主身上的傷痕，可能是各被告打算從水泥搬屍出來時造成。法醫回應稱，該些刀傷是平行、有規律的，並非隨意的不規則割傷。聆訊明（23日）續。

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