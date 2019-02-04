【陳同佳案】擬派員赴港押解陳同佳到台　陸委會：函港府逾7小時仍無回應 (23:00)

【23:00】台灣陸委會表示，向港府發函至今已逾7小時，港府仍無具體回應，再次呼籲港府負起責任，積極回應台方的要求。

【20:03】蔣麗芸：不認同台灣稱「押解」

曾到監獄探訪陳同佳的民建聯立法會議員蔣麗芸表示，若台灣不接收在台灣殺人的犯人，日後若有台灣人遇害，犯人潛逃到香港，長遠對台灣司法不利。她稱，陳同佳犯案時只是19歲，在台應視作少年犯，加上願意自首，認為法官應加入此考慮。不過，她認為陳同佳是自首，但台灣稱來港「押解」，一開始就是對陳同佳不公道，影響別人對陳的觀感，她並不認同此「押解」形式。

涂謹申：台警可飛機候陳同佳

民主黨立法會議員涂謹申回應指出，台灣警方不能在香港執法，但由於台方懷疑陳同佳是「被自首」，他們有責任到香港弄清楚。他說，台方到港「押解」陳同佳可以有不同含意，台方不能在監獄門口待陳同佳獲釋就押解，但可以如2016年「石棺案」的做法，在飛機上等陳同佳。

【17:51】台灣殺人案疑犯陳同佳明日就洗黑錢案刑滿出獄，陸委會發言人邱垂正今天（22日）表示，下午已透過既有渠道，致函及致電香港政府，稱明天將派員赴香港押解陳同佳到台灣受審。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港反對修訂《逃犯條例》運動導火線。港府表示，陳同佳出獄後，將協助他到台灣自首。

陳同佳案 相關報道︰

蔡英文稱港府不負責任 「誰以政治凌駕法律是很清楚的」

譚耀宗：台拒陳入境感政治凌駕法律 涂謹申促警向台提供證據

陳同佳欲自首遭台拒入境 張建宗盼台方實事求是

設專組處理陳同佳案 台：不私了不拒收 港府：不應諸多託辭不准入境