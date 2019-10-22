陳茂波︰新一輪紓困「撐企業，保就業」　為運輸業提供6個月燃料補貼 (18:37)

陳茂波表示，計劃為運輸業提供6個月燃料補貼，惠及6.1萬名的士及紅色小巴司機、180間公共交通服務營辦商及13萬名商用車車主，涉及開支13.65億元。他續說，政府計劃向本地商用船隻提供一次性檢驗費補貼，惠及6300艘本地商用船，涉及開支1650萬元。

陳帆補充，政府推出燃料補貼是因應最近幾個月路面交通受到干擾比較大，司機收入受到很大衝擊，政府計劃每公升石油氣寬免一元，由政府代為支付，政府稍後會與石油氣供應商商討措施。另外，政府會向綠色小巴、專營巴士及電車提供實報實銷津貼，補貼三分之一燃料及電力費用；亦向非專營巴士、商營車輛及商務船提供一次性5000元津貼。

更多物流、餐飲及零售場所可享租金減半

陳茂波指出，政府8月中時宣布為地政總署及產業署轄下的社區及商業用途短期租約等提供6個月的50%租金減免，有關安排擴闊至包括地政總署、產業署及康文署豁下公眾收費停車場，產業署轄下超級市場、購物商場、自動售賣攤位等，康文署轄下餐飲及零售場所，如小食亭、商店、自動售賣機等，以及文娛中心設施，地政總署轄下海濱康樂及活動場地等，主要惠及倉庫物流、零售及餐飲、工場等，已於10月1日生效，涉及開支6億元。

陳茂波表示，今次支援企業措施開支涉及20億元，政府多輪支援企業措施合共經濟提振力為2%，政府會盡快向立法會申請撥款，令市民受惠，政府會適時推出逆周期措施。他呼籲，獲得租金寬減的停車場運營商與使用者分享得益，以令使用者從中受惠；亦呼籲業主及發展商號響應政府號召，積極推出租金減免措施幫助租客。

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