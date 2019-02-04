【禁蒙面法】梁志祥開會疑不知規例已生效　陳淑莊：生咗效十幾日喇，醒未呀？ (17:32)

委員會今早選出民建聯黃定光及新民黨容海恩，分別擔任正、副主席。其後會議期間，梁志祥稱根據會議日程，禁蒙面法須於12月4日或之前立法，「若立唔到就會自動生效，係咪？」言論隨即引起在場議員嘩然，但梁志祥疑仍未知自己出錯，批評其他人「反應過敏」、「係咪真係驚（禁蒙面法）立得成呀？」，並再追問是否有足夠時間於12日4日前完成立法程序。

委員會主席黃定光表示，「何謂足夠呢？我都唔清楚」。梁志祥回應：「即係今日嘅效率就唔夠喇係咪呀？」黃定光反駁「今日都幾有效率吖， 大家都坐喺度」。

陳淑莊其後發言時指出，會議「無效率」是因為「啲議員唔做功課，居然連條條例生咗效都唔知，簡直係奇蹟呀！」她表示，根據禁蒙面法立法程序時間表，《禁止蒙面規例》於本月4日刊憲、5日生效，「今日22號喇阿哥，生咗效喇！10幾日喇，醒未呀？嘩，真係奇蹟到呢……」梁志祥則以左手托腮，未有再回應。

逃犯條例 相關報道：

廚師涉旺角襲警提堂 准保釋獲撤宵禁及禁足令

7．21遇襲者家屬批警調查「歎慢板」

涉襲防暴警圖搶槍 30歲紮鐵工再被拒保釋

涉8．25荃葵青遊行 中大生及社工再提堂否認控罪

女乘客就8．31太子站事件興訟小額向港鐵索償 官稱不能下令港鐵披露閉路電視片