【禁蒙面法】梁志祥開會疑不知規例已生效　陳淑莊：生咗效十幾日喇，醒未呀？ (17:32)

特首林鄭月娥會同行政會議引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），本月5日凌晨零時起生效，林鄭月娥4日稱，會以「先訂立，後審議」方式提交規例予立法會審議。立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今早（22日）首次開會，民建聯梁志祥稱，若未能於12月4日完成立法程序，禁蒙面法將自動生效；公民黨陳淑莊回應指出，《規例》已「生咗效喇！十幾日喇！醒未呀？」
委員會今早選出民建聯黃定光及新民黨容海恩，分別擔任正、副主席。其後會議期間，梁志祥稱根據會議日程，禁蒙面法須於12月4日或之前立法，「若立唔到就會自動生效，係咪？」言論隨即引起在場議員嘩然，但梁志祥疑仍未知自己出錯，批評其他人「反應過敏」、「係咪真係驚（禁蒙面法）立得成呀？」，並再追問是否有足夠時間於12日4日前完成立法程序。
委員會主席黃定光表示，「何謂足夠呢？我都唔清楚」。梁志祥回應：「即係今日嘅效率就唔夠喇係咪呀？」黃定光反駁「今日都幾有效率吖， 大家都坐喺度」。
陳淑莊其後發言時指出，會議「無效率」是因為「啲議員唔做功課，居然連條條例生咗效都唔知，簡直係奇蹟呀！」她表示，根據禁蒙面法立法程序時間表，《禁止蒙面規例》於本月4日刊憲、5日生效，「今日22號喇阿哥，生咗效喇！10幾日喇，醒未呀？嘩，真係奇蹟到呢……」梁志祥則以左手托腮，未有再回應。
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