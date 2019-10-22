兩男被涉管汽油彈打火器等提堂　一准保釋一收押 (17:28)

首案被告為的士司機曾偉龍（31歲），他被控以管有攻擊性武器，指他於2019年10月20日在大埔露輝路近汀角路交界，攜有40支汽油彈、3樽汽油及2個打火器。

控方透露，已於下午獲得檢控同意書，控方申請案件押後，讓警方對搜獲物品及平板電腦進行法證化驗，獲裁判官批准。被告不准保釋，交由懲教署看管。

另一案被告張仁樑（34歲）從事電子行業，他被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途，指他於同日同地管有5枝松節水、16罐油漆、38個車軚釘、10個3M防毒口罩、153包生理鹽水等物品。

控方透露有專家指，松節水和油漆為製造油漆材料，遂申請將案件押後，讓法證化驗師檢驗有關物品，獲裁判官批准。被告獲准以1萬元保釋，其間不得離港。

據悉，警方接獲線報於案發地點埋伏，其間截停涉案的士，當時的士沒有接戴乘客。警方在其車尾箱的紙箱內搜獲40支汽油彈、3樽汽油及2個打火器，曾偉龍被捕，並稱受相熟乘客所托，運送有關物品。警方隨後繼續埋伏，約一小時後截停一輛私家車，於曾偉龍車上搜獲松節水及油漆等物品。

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