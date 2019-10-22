【逃犯條例】百名港大生遞交聯署信　要求張翔最遲下周一回應四大訴求 (16:15)

聲明指出，警隊綱紀敗壞，帶頭破壞香港法治，多次情緒失控，對香港市民特別是年輕人的人身安全構成威脅。聲明要求校長張翔下周一（28日）或之前回應4大訴求，包括發出聲明譴責警暴、譴責港共政府；承諾不會容許警方進入校園範圍進行任何搜捕；主動接觸並協助被捕同學，無論是法律、財政、學業等方面的支援；以及舉辦對話會，顯示與學生同行之心。

聯署發起人、港大一年級生藍同學指出，中大校長段崇智承諾支援被捕的中大同學，反問「港大校長張翔去咗邊度？」他稱，倘校方「死線」前無回應，會有行動升級，但暫不透露詳情，促校方從善如流，「校方絕對有能力阻止依件事（行動升級）發生」。

8間大學校董會及校務委員會主席周日（20日）發聯合公告，稱大學有既定機制和程序處理違反法例或大學規則的人。藍同學認為，此舉是企圖以政治壓力，打壓大學生抗爭。他稱，代表港大同學說「港大人永遠與香港人同在」。

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