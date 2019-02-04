【逃犯條例】譚耀宗：台拒陳入境感政治凌駕法律　涂謹申促警向台提供證據 (14:50)

譚耀宗指出，陳同佳已認罪，問題並不複雜，他指不知道台方背後不知有什麼想法，不知是否與選舉有關，但認為這做法很不應該。他希望，台灣當局盡快改變做法，讓陳同佳可赴台自首及得到公平審判，以及還事主家屬公道。

涂謹申表示，現時大原則是要解決重大的公義問題，他指警方完全不合作和交流，即使覺得法律上有局限，也應主動和台方討論案件及提交證據。他指出，陳同佳向香港警方承認在台灣殺人的事實和細節這份認罪口供，是十分重要的證據，反問若「最後台灣方面因證據不足而將疑犯釋放，這又是否市民希望得到的結果？」他認為，正正是因為特區政府從來沒充分向台灣解釋，台方才會懷疑陳同佳自願投案是政治操作。他說，將去信特首林鄭月娥要求積極跟進個案。

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