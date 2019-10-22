中大早產妊娠毒血症新檢測下月推出　識別率提高80%防發病 (15:35)

香港目前使用的傳統妊娠毒血症篩查方法，是從孕婦特徵、產史和病史識別風險因素，但篩查表現有限，只能篩出約四分之一患者。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤早年在英國領導一項研究時，研發出一種透過檢測孕婦平均動脈壓、子宮動脈搏動指數和血清胎盤生長因子「三重檢測方法」，潘昭頤回流香港後，將有關方法改良至適用於亞洲孕婦。

中大於2016至2018年為10,935名、亞洲7個地區、11至13周的單胎孕婦進行研究，研究數據顯示，三重檢測方法可準確識別48.2%的早產妊娠毒血症患者，較現時香港用的傳統篩查方法的26.3%，高約80%。

潘昭頤表示，研究證實三重檢測方法較傳統方法更有效識別高風險孕婦，有助早期高風險評估和預防發病；又指出妊娠毒血症高風險患者在懷孕16周之前開始每日服低劑量阿士匹靈，可將患病率降低至少六成。

中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊表示，中大婦產科將於下月推出三重檢測服務，價格為2800元，又建議所有孕婦，特別是首次懷孕、肥胖、患糖尿病孕婦接受測試。梁德楊希望，醫管局未來能將三重檢測納入恆常產前檢查，讓所有孕婦免費接受篩查。

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