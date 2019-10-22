外籍牧師主持同志婚禮被捕　申覆核促聲明沒違法　高院押後裁決 (14:15)

律政司一方指出，該牧師非合資格主持婚禮的神職人員，該教會亦非合資格舉辦婚禮的場所，故牧師當時非因主持同性婚姻儀式而被捕。法官聽畢雙方陳辭後，押後頒下判辭。

申請人為牧師Balaoro Marietta S.， 答辯人為律政司長。代表申請人的資深大律師戴啟思指出，涉案教會主持同志婚禮只屬靈性上的寬慰，不受《婚姻條例》規管，目前情況亦不只影響申請人。

律政司一方則指出，申請人於前年8月以涉嫌違反逗留條件、虛假地顯示自己為婚禮監禮人，及明知在法律上不合資格而故意主持婚禮的罪名被捕，而申請人至前年12月獲告知將不會被起訴，認為涉案爭議已屬學術性。律政司一方認為，申請人並不符合主持婚禮的神職人員資格，該婚姻儀式亦不屬正式婚禮，惟刑事檢控專員無法保證申請人以後不會再被捕，否則將干預刑事檢控的獨立性。

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