參與施襲致越南漢斃命　火鍋店太子爺認誤殺囚5年 (14:09)

被告梁灝文（21歲）原被控一項謀殺罪，他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，並獲控方接納，控罪指他於2017年10月10日在香港與其他不知名的人殺死男子阮文俊（Nguyen Van Tuan，31歲）。

辯方求情時呈上被告及其父親的求情信表示，被告坦白認罪及有悔意，明白將面對長期監禁，父親亦指被告並非經常喝酒。辯方強調，當日事件起因已無從稽考，而被告非「爆樽者」，但承認有用腳踢事主。

不過法官指出，當晚「爆樽」後，有人大喊「打X死佢」，而被告加入對事主施襲，屬自願參與，要就此負上共同刑責，考慮被告年輕，尚有很長的人生要走下去，在參照判刑指引後，以監禁7年為判刑起點，因被告認罪獲扣減至入獄5年。

案情指出，越南漢阮文俊（終年31歲）前年10月1日與數名朋友前往尖沙嘴「Club A-Plus」夜店消遣。直至清晨7時許，夜店舞池附近有人爭執，阮文俊遭被告及另外數名男子包圍及拳打腳踢2至3分鐘，其中一人更兩次以酒樽撼向阮文俊頭部，令阮倒下昏迷。

此時，用酒樽撼阮文俊頭部的人再大叫「打X死佢」，被告在內的一群人遂上前再向阮拳打腳踢，甚至用力踩向他的頭。夜店員工報警，被告一行人則逃離現場。被告翌日前往內地，同日折返香港時被捕。阮文俊事後被送院，證實腦膜下出血，留院9天後不治。

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