申訴專員公署：電動車配套規劃有7大不足　運輸署停車場充電泊車位僅佔約7% (13:04)

申訴專員趙慧賢表示，2014至2018年間，本港電動私家車的數目激增約10倍，但公共充電設施的數目只增加約1倍，現時運輸署轄下24小時開放的公眾停車場，充電泊車位佔整體泊車位數量百分比只有7.45%。由政府產業署管理、為政府僱員提供工作地點泊車位的停車場，其充電泊車位數量的百分比亦只有15.79%；房委會轄下的161個停車場中，只有28個設有充電設施。

此外，政府停車場内的充電泊車位經常被非電動車或已完成充電的電動車佔用，例如現時的充電泊車位大多設於鄰近停車場出入口位置，故有關車位往往會被非電動車佔用。雖然政府稱會在非繁忙時段預留充電泊車位給電動車優先使用，但由於有關措施並非法規，外判的停車場營辦商大多以自願形式執行，規管亦不嚴謹，難以切實執行，申訴專員公署曾實地視察4個政府停車場，發現有非電動私家車主會自行移開電動車充電泊車位的雪糕桶泊車。

其他不足包括未有清晰向公眾說明電動車政策的轉變，低估充電設施的需求，資訊分享不足，未制定明確的充電收費政策，以及缺乏長遠配套設施等。

趙慧賢說，很高興見到政府在新一份《施政報告》提出資助私人樓宇停車場安裝充電裝置，但成效如何要再觀察。她建議，政府應考慮在政府部門及公營機構管轄的停車場內增加充電設施，檢視如何優化現行「電動車優先使用充電泊車位」的措施，以及將新增的充電設施設置於停車場內較遠離出入口和通道的位置。此外，政府應盡快展開收集非政府停車場公共充電設施使用數據的工作，以及加快進行為電動車公共充電網絡設立智慧系統的工作。

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