【水炮車射清真寺】毛漢：鄧炳強致電致歉稱「意外」　絕不接受門外有示威者解釋 (12:21)

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毛漢表示，被催淚水劑噴中後，洗了10多次澡身體感覺才好點，現時眼睛及腳仍感不舒服，認為警方應考慮噴清水驅散人群。他亦強調，當時在清真寺正門位置的人群都是普通人，批評警方一邊向他致歉，卻一邊在其他媒介說正門有示威者是「牛頭唔搭馬嘴」，亦批評警方稱保護清真寺是「廢話」，將他與公民黨立法會議員譚文豪等人當成示威者。

他說，家人及朋友均認為特首林鄭月娥已致電他致歉，認為不應再追究，但他指出若警方願意認錯及發新聞稿澄清在正門的不是示威者，他才會接受道歉。他希望，若警方日後有做錯的地方一定要道歉，而不是「樣樣都佢啱晒，社會就錯晒」。

他表示，不接受鄧炳強向他解釋稱可能駕駛水炮車的警員沒足夠經驗，他認為若該警員沒足夠經驗就不應交由他駕駛；鄧炳強回覆稱會處理，又向他說現時香港情況很惡劣。他質疑，駕駛水炮車的警員沒理由看不到前方有什麼人，指出「我直情係睇到佢係向住我射」。他說，最遲明天（23日）會向投訴警察課投訴。

網上有帖文指毛漢參與7月20日的守護香港集會，他澄清，幾個月前有人邀請他出席集會，他於台上是說希望香港恢復和平及希望政府了解年輕人多點。他強調自己不是「撐警」，稱現時才知道自己當時出席的場合是「撐警」集會，並說之後有其他「撐警」集會他都沒參加。

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