【水炮車射清真寺】毛漢：鄧炳強致電致歉稱「意外」　絕不接受門外有示威者解釋 (12:21)

印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）前日（20日）於尖沙嘴清真寺正門外被警方水炮車藍色水劑噴中，他今早（22日）接受電台電話訪問時表示，警務處副處長（行動）鄧炳強昨（21日）致電向他道歉，稱事件為「very unforunate accident（非常不幸的意外）」，但毛漢說絕對不接受警方解釋稱因清真寺門外有示威者而噴藍色水劑。
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毛漢表示，被催淚水劑噴中後，洗了10多次澡身體感覺才好點，現時眼睛及腳仍感不舒服，認為警方應考慮噴清水驅散人群。他亦強調，當時在清真寺正門位置的人群都是普通人，批評警方一邊向他致歉，卻一邊在其他媒介說正門有示威者是「牛頭唔搭馬嘴」，亦批評警方稱保護清真寺是「廢話」，將他與公民黨立法會議員譚文豪等人當成示威者。
他說，家人及朋友均認為特首林鄭月娥已致電他致歉，認為不應再追究，但他指出若警方願意認錯及發新聞稿澄清在正門的不是示威者，他才會接受道歉。他希望，若警方日後有做錯的地方一定要道歉，而不是「樣樣都佢啱晒，社會就錯晒」。
他表示，不接受鄧炳強向他解釋稱可能駕駛水炮車的警員沒足夠經驗，他認為若該警員沒足夠經驗就不應交由他駕駛；鄧炳強回覆稱會處理，又向他說現時香港情況很惡劣。他質疑，駕駛水炮車的警員沒理由看不到前方有什麼人，指出「我直情係睇到佢係向住我射」。他說，最遲明天（23日）會向投訴警察課投訴。
網上有帖文指毛漢參與7月20日的守護香港集會，他澄清，幾個月前有人邀請他出席集會，他於台上是說希望香港恢復和平及希望政府了解年輕人多點。他強調自己不是「撐警」，稱現時才知道自己當時出席的場合是「撐警」集會，並說之後有其他「撐警」集會他都沒參加。
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