大部分受虐兒童不懂主動求助　申訴專員建議政府探討強制舉報機制 (12:04)

申訴專員趙慧賢指出，當局現時並無設立任何機制或行政措施，規定與兒童有直接接觸的專業人士，例如老師、社工、醫生、護士等，在懷疑或知悉虐兒事件後，必須向社署或警務處舉報，而香港現行法例亦無強制舉報的規定；不過，聯合國兒童權利委員會早於2011年已建議，所有締約國應建立報告暴力侵害兒童行為的機制，該委員會其後亦於2013年建議要強制報告所有案件等。趙慧賢認為，政府應探討強制舉報懷疑虐兒個案的可行性，並就是否設立機制諮詢專業人士及家長等持份者。

趙慧賢又建議，教育局應在《幼稚園行政手冊》加入如何識別虐兒個案的資料，以及處理懷疑虐兒個案的程序。此外，社署的《程序指引》及教育局的《學校行政手冊》，就轉介懷疑虐兒個案的指引有不同，前者着重應否就轉介一事通知家長，後者着重應否徵得家長同意才轉介。公署認為，社署和教育局應就修訂各自的指引、通告、學校行政手冊等持續溝通，確保相關部分內容的一致性，以免令學校人員產生疑問。

報告又指出，教育局應就中、小學及幼稚園學生缺課的時間及原因進行統計及分析，以助及早揭發虐兒事件，並讓該局了解整體情況，從而規劃適切的支援工作。

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