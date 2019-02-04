【逃犯條例】女乘客就8．31太子站事件興訟小額向港鐵索償　官稱不能下令港鐵披露閉路電視片 (11:45)

申索人葉嘉渝親自出庭應訊，被告港鐵一方則由劉姓法律助理代表。葉嘉渝要求港鐵交出閉路電視片段供法庭參考，審裁官稱港鐵抗辯時自行交出片段是一回事，但小額錢債審裁處不能強迫被告披露特定資料；公開片段只可在其他法院處理，認為申索人宜集中計算治療費用。

葉嘉渝在庭上披露，當日她和朋友身處太子站，本月11日向精神治療科醫生求診。審裁官要求她於證人供辭交代事件始末，包括她在案發地點和時間出現的原因、所見所聞及醫生報告。港鐵則表示，一位或多位車務部及車站員工將於審訊時作供。

審裁官將案件押後至明年1月6日再訊，其間葉嘉渝須提交證人供辭及相關醫療報告，港鐵一方則要提交其證人供辭。

申索書指出，港鐵當晚10至11時未能妥善管理乘客，導致有人於太子站月台帶同鐵錘恫嚇市民，其間葉嘉渝等候近30分鐘仍未能成功上車，看見警方速龍小隊和防暴警察衝入車廂內毆打乘客，致使她心理及精神受創。葉嘉渝向港鐵索償共2,500元的治療費用，並要求港鐵交出當晚太子站的閉路電視錄影片段，以供法庭參考。

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