【陳同佳案】陳同佳欲自首遭台拒入境　張建宗盼台方實事求是 (10:52)

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張建宗出席行政會議前表示，陳同佳要求港府協助他盡快到台灣接受審訊，並非坊間所說的「被自首」或涉及政治操作。他表示，台灣已發出為期30年的通緝令，希望盡快把兇徒繩之於法；由於陳肯自首，台方應即時接收，才是合乎常理，同時彰顯公義和法治精神。

對於台灣要求港府提供司法援助，張建宗指出香港司法管轄權就此並無角色扮演，而根據很多證據，港府只在洗黑錢方面有足夠證據起訴陳同佳，希望台灣實事求是，不能「強人所難」，更不要把簡單問題複雜化，或把政治考量凌駕法治及公義。他稱，台方不接收通緝犯是「匪夷所思、讓人費解」。

被問及政府會如何配合將陳同佳送回台灣，張建宗表示會爭取時間，希望台方有務實積極的態度，又認為陳同佳親筆寫信給特首，顯示其決定清晰，希望他可早日可悔改，還死者一個公道，此事亦不應變成國際大事。

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對於九龍清真寺正門於周日（20日）遭噴射藍色催淚水劑，張建宗表示特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰昨天（21日）十分有誠意，除親自到訪，政府亦有發新聞稿清晰表達歉意。警方於記者會上也表示知悉有其他機構受影響，同時作出歉意。若警方有不足，有既定投訴機制可處理，亦有不同錄像和圖片，相信警方會深入調查。

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