【逃犯條例・831】16人涉暴動再提堂　准續保釋12月再訊 (21:45)

控方申請將3案同樣押後8星期至12月16日，以待警方進一步調查，包括向3案共68名證人錄口供、檢視閉路電視及警方攝錄的片段，以及化驗涉案共22枚汽油彈。

控方不反對各被告繼續保釋，惟表示法庭須考慮於銅鑼灣及灣仔的一系列示威和暴力事件，希望法庭頒布禁足令。多名辯方律師基於指控內容不足、被告的學業、工作等原因反對禁足令。

署理總裁判官羅德泉將3案押後至12月10日，亦批准各人保釋條件不變，毋須禁足。另外劉宇軒和莫嘉晴分別因探親和工作，獲放寬離港限制。多人獲准更改到警署報到的時間，包括社工陳虹秀因工作需要，可於24小時前向警署更改報到時間或日子。

羅官亦應雙方的申請，決定控方若有進一步陳述，須於提堂7日前書面通知辯方；而辯方若提出更改保釋條件，須於3日前通知控方。

另外，律師就被告扣留期間的待遇作投訴，包括賴姵岐被女警帶到無遮掩的洗手間如廁，其間不斷有男警出入；賴姵岐、劉宇軒及許智銳被要求戴上裝備拍照。

首宗案件起訴學生葉君誠（18歲），控罪指他今年8月31日連同其他人在銅鑼灣軒尼詩道500號一帶參與暴動。

第二宗案件被告為陳佐豪（24歲）、金君卿（33歲）、劉宇軒（22歲）、郭美均（20歲）、許智銳（21歲）、陳子揚（39歲）及鄒咏霖（23歲），他們被控同日連同其他人在銅鑼灣百德新街一帶參與暴動。

第三宗案件被告為余德穎（23歲）、賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）、龔梓舜（22歲）、陳虹秀（42歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲）及梁雁彬（24歲），被控於同日連同其他人在灣仔修頓遊樂場一帶參與暴動。

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