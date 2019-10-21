【元朗襲擊】元朗大馬路開始堵路　警方大棠路發催淚彈 (21:33)

【21:38】警方在康樂路匯豐銀行旁再施放1枚催淚彈。

【21:27】防暴警突然在大棠路推進制服一人，並大棠路至少發射7至8枚催淚彈。

【21:22】防暴警舉紅旗警告。

【21:05】有防暴警追捕黑衣市民至鳳池村，沒有拘捕任何人後離去。

【20:57】元朗有戴口罩者被截查，有人被捕。

【20:46】有防暴警在日新街即恆香老餅家旁，與街坊對罵。

【20:44】警方推進到又新街清場，最少9部警車由又新街駛入阜財街。

【20:39】防暴警舉黑旗。

【20:35】示威者在新街及建業街交界搬水馬及鐵通。

【20:25】 持不同意見者在谷亭街爆發肢體衝突，互相投擲雜物，有操不純正廣東話的中年女子拉扯年輕女子，雙方發生打鬥。

【20:23】防暴警在元朗阜財街舉橙旗。

【20:22】有大批示威者在鳳琴街及鳳翔路交界近雍翠豪庭聚集，並在馬路拋下多件雜物。

【20:00】有黑衣人呼籲靜坐者撤離商場到鳳攸街方向。

【19:43】元朗YOHO Mall一期有約百人靜坐，其間有人用口琴吹奏《願榮光歸香港》 參加者隨音樂伴唱，並多次高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。 商場內多次廣播稱營業時間現已結束。

【19:42】有示威者開始在元朗大馬路堵路。

【19:30】 屢次有示威者設路障的元朗大馬路與大棠路交界，有數十市民聚集叫口號，有部分人身穿黑衣及蒙面，但暫未有人堵路，交通大致正常。

【19:44】7月21日港鐵元朗站白衣人無差別襲擊事件至今3個月，有網民發起今日（21日）晚上7起在元朗YOHO Mall商場一期靜坐。元朗站已在下午2時起關站，本報記者晚上6時到場觀察，部分防暴警察在站內戒備，而YOHO Mall已關閉，有街坊形容如死城。

因商場及西鐵站由天橋連接到多座住宅，有附近的居民要改經地面回家，一度迷路並向記者查詢。至晚上7時，附近未見有大批示威者聚集，但警方戒備頗森嚴，分別在YOHO Mall一期附近馬路、南邊圍及元朗站內戒備。

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