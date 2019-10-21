《人民日報》發文批中學教材美化黃之鋒　斥香港教育缺是非標準 (20:45)

該張受爭議的教材圖片原本由國僑辦旗下中通社的「通傳媒」facebook專頁上載，並獲《文匯報》引述報道。圖中可見，教材把黃之鋒歸類為「中華傳統美德格言及名人系列」，並提及他在2012年「反國教」及2014年「佔領中環」的角色。

《人民日報》的評論文章批評有關教材荒謬，稱從教材可見香港教育的「嚴重問題」，包括有老師在課堂中「撒播政治觀點」，又點名批評教協「煽動學生不要上課」，令學生失去獨立思考能力。文章續斥通識教材沒有標準，部分「罔顧事實、顛倒黑白、充滿偏見」的教材「毒害青年」。

評論亦稱香港的大學以言論自由為藉口「兜售無良政治觀點」，討論港獨及「違法達義」等概念。文章又以美國亦要求學生閱讀柏拉圖、盧梭及尼采等作比喻，認為香港教育需要回歸中國的「文明母體」並傳承中華優秀文化，加強香港年青人國民身份認同。

文末提到近日新民黨葉劉淑儀當選立法會教育事務委員會主席，稱讓有責任心、關愛青年的人負責教育，令香港教育重拾希望。

港聞︰

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