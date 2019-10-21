老師被夾傷至骨折　男生被裁傷人罪名不成立　官奉勸「好自為之」 (20:30)

被告張銘俊（17歲）被控一項傷人罪，控罪指他於2018年12月4日，在上水彩園路8號東華三院甲寅年總理中學206號課室內，非法及惡意傷害金姓女事主。

裁判官指出，案件屬「一對一案件」，認為事主供辭未達致良好質素，與口供有不一致之處。事主在庭上作供時說被夾兩次，口供說被夾一次；事主另指被告「坐嚮度」夾手，裁判官質疑力度是否可令事主10個月未能上班。事主又稱被磨至脫皮，惟醫療報告只顯示她骨折。

裁判官說「老師（事主）講嘢都幾長氣」，對比其口供簡單，認為與庭上供辭有不同。裁判官指出，事主刻意遮掩其鬧情緒的行為，一時說太多，一時稱不記得，令裁判官難以分辨何處為真確或誇大。另外，事主早前口供指被告並非故意，可見被告不是「惡意」和「非法」傷害事主。

不過，裁判官奉勸被告，指出學校讓他三度留班，應珍惜學校給予的機會，訓斥被告說，上課睡覺是「無恥」和「不知所謂」，另指「17歲人仲要老師追你交功課，有無責任心？」裁判官說，案件令其家人、校長和老師擔心，要求他向所有人道歉。裁判官向被告說，「你咁問人拎機會，係好似乞兒問人拎錢咁，今日法庭又畀機會你」。

裁判官指出，事主口供有不一致之處，且只有一份醫療報告，難以評論傷勢是否真確；案件有潛在疑點，判處被告罪名不成立。

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