【水炮車射清真寺】 警：行動波及他人已表歉意　「等緊暴徒向我們道歉」 (19:30)

特首林鄭月娥、警務處長盧偉聰今早到清真寺就警方行動致歉。卓孝業今日在記者會上再向清真寺及穆斯林社群致歉，同時說更想暴徒向香港人表達歉意，因為暴徒毁壞香港很多地方、破壞安寧及令很多人生活在恐懼中。

對於外界一直關注警方驅散示威者的手法，卓孝業表示，警方會因應不同情况而有不同戰術處理，不認為警方處理手法有任何問題，而就行動中影響及波及其他人，他說警方已經作出歉意，強調「我哋都等緊暴徒同我哋道歉」。

行動科高級警司汪威遜指出，當時海防道有路障、有人縱火，彌敦道沿線有人搶掠及圍毆不同意見的人，以人力驅散出現摩擦衝突或會提高，因此須出動水炮車驅散，阻止嚴重暴力罪行及大肆破壞的違法行為。他表示，當時警方多次發出警告會用水炮車驅散，但現場仍有人未離開，警方在「無可選擇下」使用噴劑。

對於坊間認為水炮車刻意射向記者及市民，汪威遜表示，使用水炮車有機會影響到其他地方及人，對此感抱歉，但希望大家明白警方想用最安全及最低風險方法恢復社會秩序。他說，明白記者在現場工作有困難，認為記者應選擇安全地方工作。

警方目的是為保護清真寺

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，清真寺被水炮車噴中後，警方已主動向穆斯林群體解釋當時行動是為了驅散示威者，目的是要保護清真寺。

被問到事發時清真寺前只有記者、立法會議員及印度協會前主席，並沒有人破壞清真寺，有何理據顯示警方是保護清真寺？莫俊傑稱，警方行動目的是不想清真寺外有人搞事或破壞，當時有驅散行動，到清真寺繼續驅散導致影響清真寺，「我不是想講結果，而是目的，我們的目的很清晰，是要保護清真寺」。

上周五至周日共拘68人 有商舖失逾250萬元產品

警察公共關係科總警司謝振中稱，警方於上周五（18日）至周日（20日）共拘捕68人，包括53男15女，年齡介乎15至67歲，涉身處非法集結時使用蒙面物品、刑事毁壞、傷人及公眾地方打鬥等。警方昨使用約260發催淚彈、約130發橡膠彈、近20發布袋彈及約40發海綿彈。

卓孝業表示，10月1日至今已有超過752宗刑事毁壞，當中有商舖被破壞及縱火，有店主點算後發現有財物遺失，其中一間商舖點算發現損失的電子產品（包括手機）總值超過250萬元，同一時段有28宗相關爆竊案。

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