【石棺藏屍案】朋友作供稱屢遭首被告哄騙借貸 (20:00)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

首被告朋友廖健國供稱，他與首被告2007年認識，2009年曾聽從首被告建議向兩間財務公司借貸15萬元投資，但首被告後來告訴他投資經紀「着草」，15萬元化為烏有。

廖健國續稱，首被告再建議他向星展銀行借錢20萬元，其中逾19萬元歸首被告，因為首被告聲稱會幫他連本帶利歸還早前向財務公司借貸的款項，但貸款最終由廖健國自己償還。控方詢問廖健國為何仍相信首被告，他說：「好辛苦還咗咁耐錢，唔想再還」、「搵唔到朋友處理呢件事」，及「無辦法，唔想同屋企人講」。

廖健國又憶述2016年3月，當他仍任職富豪東方酒店時，首被告曾以11萬支票向他借用員工證，說要補償他投資失利。廖健國沒有擔心首被告會不當使用其員工證，解釋「當時已經諗住轉工」。廖健國補充，首被吿同月16日再問他借用護照，他起初拒絕，惟首被告一直致電，又肯付1000元車馬費，他最後答應，隨即搭的士前往機場交收。廖健國在機場看見3名被告和「小草」，亦知悉首被告打算以他的護照在台灣租屋，可是他不知道此舉違法。

廖健國在辯方盤問下透露，與首被告初認識時，首被告聲稱「做生意」、「有玩股票」，建議他借貸投資時又說「大家一齊搵錢」，廖健國亦同意首被告「叫佢做乜，佢就做乜」。

另外，首被告中學同學伍健華亦出庭作供。伍健華供稱，他中學畢業後無意進修，但2005年重遇首被告後，首被告跟他說可以付10多萬元獲取美國哈佛大學學位。伍健華當時只有5萬元儲蓄，向首被告繳付後只獲一本會計教科書。伍健華解釋，他當時相信首被告：「純粹一個朋友，佢講嘅嘢就相信」，又認為首被告說話算是具說服力。

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