大埔連儂隧道割肚案　持雙程證男子今提堂還押　自首稱「忍唔住呢啲人破壞香港」 (17:00)

被告柳國升（22歲）操普通話，報稱為廚師，持往來港澳通行證。他被控一項有意圖而傷人罪，指稱他於今年10月19日在港鐵大埔墟站入口意圖使男子熊家瑋身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該男子。辯方無保釋申請，被告繼續還押。

據了解，當日下午5時被告路經大埔連儂隧道時撕走牆上標貼，遂與途人起爭執。被告隨後離開後再折返，當時事主在派發傳單，被告以20厘米長生果刀刺向事主頸背，事主嘗試逃跑，被告再刺向其左肚。被告逃離現場，並於同日6時許帶同生果刀到警署自首，並稱「我忍唔住呢啲人破壞香港，我先用刀𠝹佢。」事主一度於深切治療部留醫。據悉，事主今日已轉往普通病房。被告持雙程證、以訪客身份來港，到港翌日犯案。

港聞︰

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