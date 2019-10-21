警察員佐級協會上訴禁市民查選民資料　稱將助長「起底」風氣 (15:37)

上訴人為警察隊員佐級協會，由資深大律師陳樂信代表；答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任，由資深大律師梁偉文代表。案件由署理首席法官潘兆初和上訴庭副庭長林文瀚審理。上訴方在庭上透露，連同警察隊員佐級協會容許公眾和候選人查閱選民姓名和地址做法涉案覆核將以合併聆訊方式進行。

潘官指出，留意到目前公開選民姓名與地址的做法，與提供公眾作查閱及促進選舉公開性有關。上訴方則指出，在理想世界中，越開放當然越好，惟法庭應務實地留意當中的風險，又指出開放性有程度之分，認為在目前的社會氣氛下，公開相關資料將令警員承受攻擊和侮辱，更影響選舉制度的完整性。

上訴方形容，目前的「起底」風氣如病毒般散播，成為針對警員的政治武器，令警員的家人，甚至年幼子女受影響，目前更已出現「麻包袋接放學」等言論，認為法律制度應向年幼小孩給予最大保障。

針對候選人要透過「洗樓」等方式進行宣傳，故有需要得知選民的姓名和地址，上訴方認為可透過網上宣傳等做法代替。聆訊下午續。

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