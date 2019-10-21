【陳同佳案】保安局：事件可在刑事司法協作機制外處理 (22:53)

保安局又稱，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣。台灣對案件有絕對司法管轄權，且若當事人同意，港方亦可提供證據，不存在法律障礙，「陳姓疑犯自首對於解決台灣殺人案件意味着什麼，到底是誰在不合常理地操作，社會自有公論」。

【14:45】台灣殺人案疑犯陳同佳料周三（23日）就洗黑錢罪刑滿獲釋，並決定往台灣投案。在台灣，行政院長蘇貞昌今日（21日）指出，特首林鄭月娥背後是中國，過去不理台灣一再要求司法互助，現在卻企圖將疑犯送台來合理化送中，「現在香港民眾這麼反送中，我呼籲林鄭月娥好好聽取香港民意，回應要求，不要做這種政治操作」。

台灣國安局長邱國正表示，過去法務部、陸委會曾要求移送陳同佳，但未獲港府回應，現在卻突要移送，他認為時機不妥，政府不得不在政治方面考量。

高雄市長韓國瑜則在facebook表示，中華民國主權不容懷疑，認為在台灣犯罪，任何國籍的疑犯都應回台接受司法審判。他稱，目前找不到一個中華民國「不收」在台涉嫌重大殺人案件疑犯的理由，無論從人權、司法正義，或國家主權的角度，認為陳投案並接受審判，是捍衛台灣司法主權。

（中央社）

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