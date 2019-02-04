【逃犯條例】200威院醫護參與集會　促正視警察濫暴問題 (16:45)

醫管局發言人回應稱，公立醫院的大堂及主要公眾通道人流頻繁，其中包括不少長者和行動不便的人，基於安全、秩序與醫院運作暢順等多方面考慮，以及在保障病人安全及醫院運作的前提下，醫院並不適合舉行公眾集會。

威院今午約200名醫護參與集會，當中有人手持印有戴黑色口罩小熊維尼及「蒙面無罪、立法無理」字樣的海報，表達對《禁蒙面法》的不滿，另有印有「香港人，反抗」的海報等。醫護多次舉起右手，高呼「五大訴求、缺一不可」，又合唱《願榮光歸香港》，有駐足的市民一同高叫口號，並大叫「市民支持醫護」回應。此外，集會途中，全體醫護站立默哀1分鐘。

威院護士郭小姐表示，之前多次出席醫護集會，不滿港府及警方以實彈打壓年輕人，不分和理非還是勇武派示威者，均無差別使用「暴力」對待；即使示威者在現場頭破血流，亦未必能及時送往醫院治理，質疑警方延誤傷者治療。

對於早前有防暴警察持槍械進入屯門醫院，郭小姐認為不可接受，此舉會令醫護及病人受驚，影響醫院服務。至於曾有長者在北區醫院被警方暴力對待，她認為醫院有責任保護病人，不希望醫院成為警察暴力的幫兇，淪為「黨鐵」翻版。

另一名威院護士指出，反修例事件持續4個多月，政府仍未能回應民間訴求，她指3個月前、721元朗白衣人襲擊事件，已不只是元朗區的問題，「無警時分」的恐懼蔓延全港。她又說，不時看新聞會不禁落淚，感到傷痛，認為除非港府成立獨立調查委員會還原真相，否則社會動盪難以恢復平靜。

醫管局表示，今日各公立醫院已加派員工在現場，盡力確保病人服務及醫院運作不受影響。院方亦已提醒同事，參與公眾活動時，要小心人身安全及潛在法律風險，並提醒員工表達意見需注意病人和家屬的觀感，並需繼續秉持專業精神和互相尊重態度，不論病人的身分和背景，提供一視同仁的服務。局方將繼續透過與警方建立的兩層溝通渠道，反映員工表達的意見。

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