無業漢九巴座位插針認4罪　控方相信是全球首案 (13:55)

被告莫湛深（32歲）無刑事紀錄，須還押至11月12日判刑，以待法官取閱其背景、精神及心理報告。

案情指出，被告於去年6月27日下午4時47分至7時37分，先在青衣長安巴士總站登上一輛41A九巴巴士，於尖沙嘴聖安德烈教堂下車，其後在油麻地登上一輛81號巴士在沙田禾輋巴士總站下車，再轉乘48X巴士到沙田新城巿廣場，之後登上49X巴士返回青衣長安巴士總站。

一名女乘客在同日晚上約6時半，登上涉案41A巴士上層，一坐下左邊臀部被尖銳物件刺到，立刻感到痛楚跳起來，發現座位中央垂直插着一根縫紉針，尖端向上，她將針拔走放在藥丸膠袋，拍下照片，下車時告知涉案巴士司機，同日再報警及到醫院診治，發現左邊臀部有一處表面刺傷但無流血。

同日晚上7時許，兩名女乘客分別在沙田新城市廣場登上48X巴士，並坐在上層座位上，其中一名女乘客感到左大腿被尖銳物件刺到而換位，隨後另一名女乘客坐在該座位上，同樣感到左大腿被尖銳物件刺到，轉換坐姿時，右大腿又被刺到，始發現座位中央有尖銳物件外露，在荃灣下車時告知一名九巴職員，兩人均到醫院診治。

被告去年7月4日在家中被捕，在警誡下承認「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客」，並稱案發當日他打算到佐敦購物，及後改變主意到沙田新城巿廣場。另九巴車上閉路電視曾拍攝到被告在涉案巴士上多次轉換座位的情況。

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