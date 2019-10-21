律師會會長：面對社會暴力行為決不坐視不理 (14:10)

彭韻僖的文章題為＜為法治執言＞，她表示，面對不斷出現的破壞場面，許多人身心俱疲，甚至視而不見，即使內心清楚知道這些都是徹頭徹尾的暴力行為。她認為，身為律師要向法院負責之餘，亦須向社會負責，她說：「在香港這艱難時期，律師眼見社會暴力行為，應否保持沉默？香港律師會認為，我們決不能坐視不理。」

彭韻僖指出，律師會在過去3個月內發表6份聲明，「不僅譴責暴力，亦要求各界尊重法治，並呼籲香港特區政府馬上採取行動，回應市民的不同關注。」

資深大律師蔡維邦較早前辭任香港大律師公會副主席，並於《南華早報》撰文表示，大律師公會對示威者暴力選擇沉默。大律師公會其後回應指出，公會一直毫無保留地譴責由任何人作出、任何形式的暴力。

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