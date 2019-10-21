【水炮車射清真寺】林鄭盧偉聰赴清真寺　就警方行動致歉 (15:32)

林鄭月娥及警方早上與多名香港回教信託基金總會代表及其他香港穆斯林社群領袖會面，至下午先後發新聞稿。

新聞稿指出，穆斯林社群一直視香港為家，為崇尚多元、包容、共融和開放的社會作出貢獻，亦與其他社群和平共處。面對香港社會近月出現的紛爭甚至暴力事件，伊斯蘭教領袖多次呼籲市民和信眾保持冷靜和團結，與市民大眾一起守護香港，林鄭對此表示感謝。

警方表示，昨日九龍多區發生暴亂情況，暴徒在多個地方大規模縱火，大肆破壞，對公眾安全構成極大威脅。警方因應情況，曾調派「人群管理特別用途車輛」驅散彌敦道一帶暴徒，行動中顏色水一度意外誤中九龍清真寺。各警區指揮官今亦會特別向本地穆斯林社群解釋及交代事件，重申警方絕對無意冒犯任何宗教團體。

【12:35】清真寺代表在會面後表示，穆斯林是和平社群，沒有涉及任何事宜，故警方不會無故到場破壞清真寺，他們相信事件只是誤會，接受警方的說法。代表又說，警方已就唯一不該做的事情致歉，清真寺接受道歉。

警察公共關係科人員於中午約12時10分收隊離開。

【11:51】九龍清真寺首席教長Muhammad Arshad等人在會面後表示，特首林鄭月娥及警方已就事件真誠致歉，並解釋水炮車當時是誤中清真寺，他們接受道歉，又表示昨日清真寺外未見有暴力事件發生，故相信事件只是誤會。

【11:41】特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰在清真寺逗留約20多分鐘後，在11時39分離開，未有回應記者提問。

【11:23】警方水炮車昨（20日）向九龍清真寺正門噴射藍色水劑。特首林鄭月娥、警務處長盧偉聰等人今早（21日）約11時13分抵達九龍清真寺。

今早10時許，有政府新聞處攝製人員進入清真寺；警察公共關係科高級警司余鎧均、網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑近11時到場，逗留約5分鐘後離開，其間余鎧均肩上蓋着圍巾，出入清真寺時未有包頭。一批食環署清潔工在場洗地。

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