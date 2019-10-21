【陳同佳案】陸委會批港府企圖將台灣納入「一個中國」政治框架 (09:34)

陸委會回應包括：

一、港府宣稱陳同佳「自願自首」，但從宣布的時間點，宣稱勸服陳投案的相關人士及其背景，與種種不合常理的情節，乃至港府和陸媒等配合一致的說詞和操作，可輕易看出這是有背後政治力量精心操作的投案安排，毋怪乎有很多媒體及人士懷疑陳是「被自首」，港府聲明完全無法釋疑。

二、台灣一方早已一再說明，針對殺人案雙方應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方根本就不回應多次司法請求，更於去年11月拒絕法務部等機關共同參與溝通。

三、據港方表示，如台灣一方在處理陳同佳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合，卻又稱沒有法律與台方進行刑事司法協作。台方擬請教港府，「依據此一自相矛盾的說法，港方如何提供協助？或又只是再一次卸責的託詞？」

四、殺人案的被告與受害者都是香港居民，若是負責任政府，理應盡全力伸張公義，以撫慰受害家屬。港府不思解決之途，漠視台方司法請求在先，藉機推動遭各方反對的《逃犯條例》在後；現竟意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕。

五、港府在本案上的政治操作，根本處心積慮突顯港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理；同時港府也用相同邏輯，企圖將台灣納入所謂「一個中國」政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，因為把台灣視為中國的一部分，所以台港之間不能進行司法互助協商。

六、陸委會重申，針對殺人案只要港府提出請求，台方會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，也希望港府迅速務實面對台方的請求，共同實現司法正義，還被害人公道。

港府昨晚發聲明稱，對於有指陳同佳「被自首」甚至涉政治操作的指控完全失實。律政司已充分及全面考慮警方的調查及全部證據，無足夠證據控告他企圖謀殺或「蓄意計劃殺人罪」。對於調查不足、漠視追訴其殺人罪行、香港有司法管轄權而不應用等指控，政府表示深切遺憾。

（中央社）

相關報道：台拒陳同佳入境 港府：盼台務實接收自首者