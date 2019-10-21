【交通】港鐵各線服務明晚提早10時結束 (23:09)

【22:05】港鐵表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，現時機場快線只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，中間不停九龍站、青衣站、博覽館站。香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘，九龍站的市區預辦登機服務現已暫停。港鐵職員聯同機管局人員於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。

【19:55】港鐵表示，因有公眾活動進行，元朗大馬路被堵塞，輕鐵服務作出調整，輕鐵路線610、761P改道，不停塘坊村站至元朗站。

【19:37】港鐵表示，因預計有公眾活動進行，經風險評估後，輕鐵服務作出調整，輕鐵路線614、615暫停服務，610、761P維持15分鐘一班。

【19:23】港鐵表示，因預計有公眾活動進行，經風險評估後，輕鐵服務作出調整，輕鐵路線610、614、625、761P維持12至20分鐘一班。

【07:40】運輸署表示，今日（21日）港鐵所有鐵路線維持服務，西鐵線元朗站將於下午2時起暫時關閉；除機場快線外，各線服務將提早於晚上10時結束；輕鐵751線在屯門區不停友愛車站。

專營巴士、渡輪和電車服務維持正常。

自10月以來受到破壞的交通燈在上周完全恢復運作後，昨日（20日）再有100組交通燈受破壞或干擾，自昨晚起搶修，當中93組尚待恢復運作，主要在油尖旺區，包括彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等。預計維修交通燈的工作需要一段時間才會完成，運輸署提醒駕駛人士和過路行人在有關路口時加倍小心和忍讓，注意安全。署方呼籲停止破壞交通燈設施。

（運輸署）