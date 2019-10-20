【九龍遊行】港鐵強烈譴責示威者縱火破壞多個車站 (23:33)

港鐵稱，自下午約3時起，多個沿彌敦道的港鐵車站出入口，先後被暴徒縱火及破壞車站設施，為保障乘客及員工的安全，公司需要即時採取應變措施，包括：

• 約下午3時10分，油麻地站A出入口被人投擲汽油彈，因此列車不停這個車站，車站亦需要關閉；

• 約下午3時20分，旺角站C1、C2、C4及D出入口先後被人縱火，車站需要緊急疏散乘客；太子站其後亦被干擾運作，風險蔓延至佐敦站，所以這三個車站需要關閉；

• 於下午約5時10分，荔枝角站B出入口被人縱火，車站需要關閉；另外，有人進入長沙灣站大堂大肆破壞車站設施，包括出入閘機及出入口的玻璃被擊碎，亦有人擅自使用大堂的消防喉在車站大堂射水，車站因而需要關閉；

• 因應荃灣線多個車站受公眾遊行影響而關閉，公司進行詳細的風險評估、考慮車務運作實際情況，及為保障乘客及員工安全後，於下午約5時15分，荃灣線列車只維持荃灣站至荔景站之間的服務。

太子站及尖沙嘴站在關閉後，仍然有出入口被縱火，其他多個荃灣線車站出入口的玻璃及臨時保護圍板亦遭破壞及塗污。除此之外，其他鐵路線的車站亦有受到破壞，包括已關閉的柯士甸站被人毁壞出入口鐵閘，強行打開已停止運作的升降機門，並把雜物拋進升降機槽，以及破壞閉路電視鏡頭；而南昌站則有多部售票機及出入閘機被破壞，車站客務中心的玻璃亦被塗鴉；尖東站則有出入口被破壞，消防設備被人擅自取用等。

另外，下午約4時40分，有人拋擲雜物到東鐵線旺角東站和紅磡站之間的路軌上，威脅列車運作安全，來往方向的列車服務一度受阻，港鐵人員隨後進入路軌清理，在確保安全後，列車服務於約4時50分恢復正常。

對於暴徒再三向港鐵車站投擲燃燒物、縱火及肆意破壞鐵路設施，公司表示極度憤慨，並予以最嚴厲的譴責。此等非法行為不僅阻礙鐵路服務，更威脅港鐵乘客及員工的安全。港鐵工程人員現時每日在服務結束後，均繼續進行復修工作，以維持對市民的服務，然而，今日再有多個車站遭到惡意破壞，工程人員需於晚上服務時間完結後檢查及評估損毁程度，以及盡力復修。公司也會再次評估營運安全的風險，明日的服務或有可能受到影響，而各鐵路線提早收車安排亦有可能仍要維持一段時間。

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