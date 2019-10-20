【九龍遊行】水炮車向清真寺射藍色水多人跌倒　警方稱「誤中」（短片） (21:45)

【21:17】清真寺被射藍色水後，有示威者主動到場協助清潔，據悉歷時約1小時，亦有穆斯林一同清潔。記者晚上觀察，清真寺已恢復原狀，未見藍色水的痕迹。

35歲的穆斯林Mani稱，清真寺對穆斯林而言是象徵物，對警方以水炮車噴顏色水感不高興，形容不尊重，質疑「為什麼他們要這樣做？」強調需要道歉。

Mani明言不接受警方稱是誤中清真寺，因片段可見當時現場只剩記者，警方亦應有通訊器材就射水範圍溝通；質疑警方此舉是欲令他們遷怒示威者。但他強調感激示威者協助清潔清真寺，「這顯示他們尊重我們，我們亦會尊重他們」。

【20:35】警方表示，今日（20日）下午4時許，警方曾調配人群管理特別用途車（水炮車）驅散彌敦道一帶的暴徒。當水炮車沿彌敦道駛至尖沙嘴清真寺附近時，警方一度使用顏色水驅散，過程中顏色水誤中清真寺的正門及大閘。警方在事後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖，解釋事件及表達關注。

警方稱，一直以來，警隊與尖沙嘴清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係。警方絕對尊重宗教自由及會盡一切能力保護所有宗教建築物。

【18:52】民主派4人今午（20日）以個人身分帶領遭警方反對的九龍遊行。立法會議員譚文豪下午約4時許曾在尖沙嘴清真寺外，以facebook直播遊行；其間，水炮車沿彌敦道駛至，突然向清真寺方向射藍色水，多人被射中跌倒、全身染上藍色，清真寺設施也變成藍色。民陣傍晚發新聞稿，譴責警方濫用武力、侮辱宗教場所，促警務處長盧偉聰向九龍清真寺及各宗教群體道歉。

立法會議員譚文豪在facebook表示，包括印度協會前主席Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及他自己均被射中，已前往醫院驗傷。

民陣發新聞稿回應事件，表示當時清真寺外只有小量人流，警方根本毋須動用水炮車驅散人群，譴責警方無視宗教場所的莊嚴，猛力射水傷害途人更殃及清真寺，深切慰問因保護清真寺而受傷的人。

民陣指出，聯合國《世界人權宣言》第18條《公民及政治權利公約》第18條保障宗教自由，當中包括保護宗教場所的完整和安全；認為事件已反映警方違反國際標準、《基本法》及《香港人權法案條例》保障宗教自由的基礎，對警方缺乏常識、宗教敏感度感到遺憾。

九龍遊行 相關報道：

九龍遊行・不斷更新

交通消息・不斷更新

重慶大廈少數族裔派水 高呼「大家都係香港人」

譚文豪facebook短片：