調查高估全港189萬人願捐器官　現僅31萬人登記 (19:14)

患慢性肺阻病長達10年 萌輕生念頭

現年57歲的家明，全賴10年前有善心人遺愛人間，現才可重拾呼吸的感覺。家明患慢性肺阻病長達10年，病發時為家庭唯一支柱，因病「手停口停」。他與妻子及年幼女兒住在數百呎公屋單位；由沙發走到廁所短短20多步距離，竟要花上3分鐘，他亦多次在家失禁，感到相當絕望。

家明指出，等候肺部移植其間，覺得自己成為家庭負累，甚至萌輕生念頭，「甚麼尊嚴也沒有，由一個主導者變成負累者」。幸好家人及朋友一直在身邊扶持，令他堅持下去，最終等到換肺時機。他表示，現積極參與義工服務，鼓勵更多人支持器官捐贈。

調查︰僅31%受訪者願意捐贈

香港中文大學何善衡泌尿中心委托中大公共衛生及基層醫療學院，於今年4至5月，電話訪問1000名18歲以上的香港市民，了解港人對器官捐贈的認知。結果顯示，43%受訪者未決定意向，26%拒絕捐贈，僅31%願意捐贈。

調查分析，願意捐贈但未有登記的受訪者，52%表示因決心不足，47.8%表示因太忙碌及37.8%稱因自己疏懶。不願捐贈的受訪者中，88%表示出於個人取態或信仰。認知方面，調查發現有31%受訪者表示不知道有中央登記冊，89%受訪者沒有瀏覽過登記名冊網站。

中大醫學院教授張源津︰港人願意捐贈比率低 結果「強差人意」

中大醫學院外科學系外科教授張源津表示，港人願意捐贈器官比率低，調查結果「強差人意」。調查中有31%受訪者願意捐贈器官，按本港有610萬成年人口推算，中大估計有189萬人願意捐贈，惟現僅有31萬人登記，張源津相信登記名冊人數有上升空間。

中大向食衛局醫療衛生研究基金申請資助，推出《新生‧鳴》計劃，推動及鼓勵器官捐贈，呼籲市民積極參與器官捐贈。

器官捐贈 昔日報道：

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