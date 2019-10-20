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【九龍遊行】重慶大廈少數族裔派水　高呼「大家都係香港人」 (16:47)

民陣今午（20日）九龍遊行遭警方反對，改由民主派4人以個人身分帶領，今午1時半由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至西九龍高鐵站。民陣召集人岑子杰上周三（16日）遇襲後，疑有南亞人涉案，網上傳出有人要「裝修」尖沙嘴重慶大廈和清真寺報復，亦有人呼籲切勿破壞。今午（20日）有多名身穿「I ❤HK」T恤的少數族裔在重慶大廈外派水，高呼「大家都係香港人」；另有市民帶同9歲兒子遊行，表示政府若不回應五大訴求，會堅持出來遊行。而在遊行終點西九龍站被水馬圍封，只剩兩個出口供一出一入，有乘客表示「好唔方便」。

重慶大廈少數族裔派水　流利廣東話唱《海闊天空》

重慶大廈有人以流利廣東話高唱《海闊天空》等歌曲，又高呼「大家都係香港人」、「香港不是一個種族，係心態」；有港人示威者高呼「手足多謝晒」。父母為巴基斯坦人、本身在港土生土長的KK，今日亦在其中，他說，數日前在社交媒體看到信息，有示威者會前往重慶大廈、清真寺一帶，「有客人來你家，要畀茶、水佢飲」，故少數族裔自發拿樽裝水派發予市民。他稱，不少人都是在重慶大廈經商，分別來自非洲、印度、孟加拉等多地。KK表示，岑子杰遇襲不知是誰行兇，亦有不少人對少數族裔有誤解、懷疑，但他說，今日有多名少數族裔人士派水，都是好人，「即使五隻手指不同，每個文化都有好人」，強調香港人身分並非只視乎其皮膚顏色。

任職表演者、現年37歲的Vivek mahbubani已是第三代在港印度人，他今亦在重慶大廈外派水，又以流利廣東話唱《海闊天空》等歌曲，他稱不擔心民陣召集人岑子杰遇襲一事令重慶大廈被人破壞，「我相信香港人的質素，不會簡單因此事而攻擊」。今日路經重慶大廈的港人反應熱烈，有人高呼「手足多謝晒」，Vivek稱對此覺得感動，「有人希望分化，但不要忘記，香港是國際城市」。Vivek說，回印度反感不習慣，形容港人並非以膚色而定，而是「齊上齊落」、「不要阻人」等心態。他表示，盼未來不再被形容為「少數族裔」，而能被稱為「香港人」。

融樂會創辦人：有少數族裔認為爭取民主不應做「free rider」

融樂會創辦人王惠芬表示，自從雨傘運動起，許多土生土長的少數族裔年輕人對香港的身分認同有所增加，「因為除了香港，已沒有其他地方是其家園」，故這場抗爭已無分華人與否，少數族裔與華人、港人的連結更緊密。她說，反修例運動中不時會見到少數族裔的身影，由前線到和理非均有，亦有人涉暴動等罪被捕，但仍無怨無悔，有南亞裔人士被稱為「手足」，形容此稱呼對他們而言意義重大。她指出，對少數族裔而言，若被捕會影響整個族群以至被抹黑，但他們仍認為前途在香港，爭取民主不應做「free rider」。

網傳有人擬破壞重慶大廈清真寺　示威者守候保護

民陣召集人岑子杰遇襲後，網上有帖文稱要破壞重慶大廈及清真寺，有示威者今日主動保護兩地。梁小姐守候重慶大廈，她說，擔心有人因岑子杰遇襲而情緒激動，或是「有鬼」借故破壞重慶大廈，故盼「攔得幾多（破壞者）得幾多」。

她表示，此處不少少數族裔本身並非反對示威，只是有人被僱用行兇。她指出，香港一向容納多個民族，不會存偏見，冀表達港人會包容及接納他們。她亦說，感受到反修例運動減少了與少數族裔之間的隔閡，「經常看到他們在現場派水、食物」，她認為重慶大廈少數族裔派水是「表達協助港人的善意」，並認為大家都熱愛香港，希望守護香港，「我們正爭取自由，這都是香港特色，大家都熱愛香港」。

回應林鄭稱令人釋懷的結局　參與遊行市民：沒港人會釋懷

50多歲黃女士帶同9歲兒子遊行，表示政府若不回應五大訴求，會堅持出來遊行，知道帶同小朋友遊行風險會大增，亦擔心逃跑不夠快會被捕，「但已經唔驚得咁多」。對於特首林鄭月娥昨（19日）表示，台灣殺人案疑犯陳同佳願自首是令人釋懷的結局，黃女士說感到非常不滿，「相信沒有香港人會釋懷」。

30多歲的阿卓（化名）戴上「V煞」面具遊行，他今日帶齊防具「做兩手準備」，在遊行中擔當「滅火隊」（即負責熄滅催淚彈）。阿卓表示，陳同佳願到台灣自首，顯示政府推動修例相當荒謬，形容香港「已回不去」。他認為今日出席人數將會很多，顯示連「和理非」也不怕《禁蒙面法》，願意承受被捕風險，他為此感到非常感動。

西九龍站封出口　乘客稱「好唔方便」

另外，遊行終點西九龍站被水馬圍封，只剩兩個出口供一出一入，亦只供有購票者入站。朱先生一家三口本打算今天乘高鐵回內地，因西九龍站多個出口被封，兜路20多分鐘才走到高鐵站。朱太表示，到場始知不能即時購票，大失預算，港鐵職員僅着她轉到紅磡站前往內地，她批評高鐵的安排「好唔方便」。朱先生說，打算改第二天才出發。

另一不願具名的內地遊客來港購物，包括買奶粉，原本打算今日乘高鐵回深圳北站，到場才知道不能即時買票。被問到有何感受，他說「不知道怎樣說」，只覺得不方便。

市民梁先生同樣到場後才知道無法即日購票，原定要前往廣州南。他認為港鐵做法雖然對乘客不便，但相信是因為擔憂示威者會破壞車站，「都係保護乘客安全，唔會怪佢哋」。

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