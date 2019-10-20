【九龍遊行】防暴警彌敦道清場　19人送院兩男女嚴重 (23:21)

【23:21】警方指有人向警員投擲雜物，在亞皆老街再施放催淚彈，但現場已不見有示威者。

【23:17】警方在旺角再舉黑旗。

【23:07】警方把被制服的人帶上白色旅遊巴。

【23:06】醫管局表示，截至晚上9時共有19人送往3間公立醫院急症室，包括11男8女，年齡介乎11至73歲。當中一男一女情況嚴重，分別留醫廣華醫院及明愛醫院；2男3女情況穩定；3男2女情況未明；5男2女經治療後出院。

【22:58】防暴警及速龍成員開始追入內街搜捕示威者。

【22:50】速龍小隊成員在彌敦道銀行中心外制服最少兩人，水炮車亦到場，裝甲車協助衝開路障。

【22:25】示威者在彌敦道655號吉野家門外縱火，自動灑水系統噴水，但仍有小量火種未被救熄。

【22:20】西洋菜南街及亞皆老街旺角站出口被投擲燃燒彈。

【21:59】示威者在亞皆老街北京同仁堂舖位縱火。

【21:57】示威者在西洋菜街旺角站D出口企圖拆開鐵閘，一度縱火。

【21:52】示威者再在港鐵旺角站D2出口縱火。

【21:40】大批示威者返回彌敦道及亞皆老街路口聚集。

【21:32】旺角洗衣街一間優品360分店遭縱火，火勢猛烈，消防開喉灌救。店舖被嚴重焚毁。

【21:29】彌敦道有遇襲警車停下，警員發射多枚催淚彈，示威者隨即四散，警員亦登上警車離去。

【21:26】彌敦道大批防暴警登上警車向亞皆老街離去，示威者乘勢向警方防線步步進迫，此時突然有人向警車投擲磚頭，其他示威者爭相仿效。

【21:20】彌敦道防暴警向太子方向後退。

山東街對出彌敦道地上遺下一個露出電線的紙皮箱。

【21:17】欽州街有一寵物店早前被藍色水炮射中，有市民正聯絡店主救店內的貓。

【21:16】防暴警沿彌敦道向南高速推進，其間有警員跌倒。

【21:08】大批警車在聯合廣場外停下，防暴警員落車，舉藍旗並向旺角推進。

【21:06】旺角創興廣場小米專門店被縱火，火勢猛烈，消防到場開兩條喉灌救。

【21:02】消防處發出聲明，嚴厲譴責有人在今日的聚眾活動中截查及阻礙消防及救護車輛執行職務（見【15:33】更近），行為完全不能接受。消防處指出，滅火救援及緊急救護工作爭分奪秒，稍有延誤將危及巿民生命及財產。處方強烈呼籲有關人等立即停止該等極不負責任的行為。

【20:50】水炮車在深水埗警署外欽州街一度射水炮，大批記者及行人被波及，其中水炮射向一間餐廳的冷氣，水劑隨冷氣機灑進室內，店員形容窗口位食客「中晒」，食肆內的椅子及地上濕透。有食客逃出餐廳外嘔吐，皮膚紅腫。

該餐廳店員表示，警射催淚彈時已有氣體浸入，詎料再有水劑攻入店內。店員受訪時雙眼通紅，一直咳嗽，他表示，現在會馬上關門，餐廳內所有食物都會棄掉，相信冷氣機亦需維修，難以估計損失。店員表示，未來數日都不能做生意，要清潔及維修。

【20:46】警方表示，暴徒晚上於旺角、油麻地及深水埗多處堵路縱火。警方現於太子及油麻地展開驅散行動。警方稱，留意到有暴徒在驅散及拘捕過程中躲進彌敦道兩旁街道，而這些街道有不少市民圍觀。警方會以最低所需武力驅散。警方呼籲在上址一帶的市民不要在街道上逗留觀看，立刻離開現場。

水炮車、大批警車及一輛消防車駛進深水埗警署停車場。

【20:34】水炮車於欽州街推進到深水埗警署，多度發射水柱，有多名記者被射中，當時其附近並無示威者。

【20:30】彌敦道山東街交界警員登上警車離去。

警方在油麻地發射催淚彈，一間食肆遭殃，食客緊急從後門疏散。

【20:27】深水埗警署內警員向欽州街基隆街交界施放多枚催淚彈。

【20:24】警員在亞皆老街施放多枚催淚彈，示威者四散。

【20:20】深水埗警署內警員持長槍戒備。

【20:15】彌敦道警員舉黑旗警告。山東街示威者大部分已散去。

深水埗警署廣播警告示威者，表示會使用適當武力驅散及拘捕，並要求附近街坊關窗。

【20:07】深水埗警署外，有一批示威者聚集，不斷指罵警員及使用激光筆照射警員，警署廣播要求示威者停止違法行為及離開。

【20:04】西洋菜南街另一批防暴警向山東街推進。

【20:02】彌敦道速龍小隊佈防，部分人持長槍，面向山東街。

【19:58】彌敦道山東街交界警方把一人制服在地上。

【19:50】約7時半，大批防暴警察由旺角警署沿彌敦道向南推進，清理路上磚頭等障礙物，當時附近一帶並未見有示威者。

本報記者在行人路上採訪期間被多名蒙面防暴警不斷辱罵，質疑記者是在拍攝其警員編號，又走到記者面前稱「依家你想點呀？」、「咁鍾意影，影前面啦，前面有好多垃圾呀」，另一警長情緒激動大罵「我依家畀第一次警告你」，但未有解釋警告原因，又指記者是「垃圾」。警員其後轉入西洋菜街，一名警員拾起地上竹枝，拋在自己跟前，然後再拾起、再拋，又有警員稱本報記者「影地下，唔得聚焦」，至約7時50分警員陸續返回警署。

【19:48】彌敦道警方防線一度舉橙旗。

【19:47】深水埗長沙灣道大批警員推進，然後登上警車離去。

【19:40】警方防線停在彌敦道登打士街交界。

【19:36】水炮車和裝甲車駛至警方防線位置，示威者隨即後撤。

【19:33】警方防線在彌敦道窩打老道交界繼續施放催淚彈，並向旺角方向推進。

【19:31】示威者向警方防線投擲燃燒彈，警方舉橙旗和黑旗警告，發射多枚催淚彈及多發橡膠子彈。

【19:21】警方在彌敦道近咸美頓街施放催淚彈。水炮車噴藍色水驅散示威者。

【19:19】深水埗長沙灣道近政府合署，大批警車及警員早前驅散附近天橋上聚集的市民，現時在路上查車。

【19:15】彌敦道兩輛水炮車及兩輛裝甲車停在近窩打老道停下，水炮車在路上發射催淚水，惟現場未見有示威者。

【19:07】警方在彌敦道創興廣場對出舉藍旗及黑旗。警員在山東街施放催淚彈，有多名途人吸入不適，黑衣人上前幫忙。

【19:00】速龍小隊跑入西洋菜南街驅散人群，多次施放催淚彈，其中數枚朝只有記者的方向投擲。

民主黨立法會議員許智峯在旺角與警員多度發生口角，大批警員指罵，有人指「你（許智峯）專業偷電話呀！」據悉，許智峯不滿有警員踩到他的腳，要求見現場指揮官，雙方因而口角。

警方水炮車在油麻地彌敦道推進時，水炮突射向美景大廈大堂，多名街坊及在內躲避的急救員、記者均中招。

【18:50】香港城市大學學生會編輯委員會傍晚6時許於facebook專頁發文稱，該報總編今日在太子採訪期間，左邊大腿被不明子彈打中，及後接受簡單包紥，另有一名記者被催淚彈彈頭射中。

【18:47】水炮車在彌敦道繼續向被縱火處射水。

警方早前稱雷生春外有懷疑爆炸品，引爆後檢走證物離開。現場餘下磚塊和紙皮碎。荔枝角道已通車。

【18:40】旺角有數十名示威者聚集在銀行中心附近，與警方防線相隔約百米。警方防線舉起藍旗。

雷生春外懷疑土製炸彈現場解封後，警察毫無預警下向途人施放胡椒噴劑。

【18:32】水炮車在彌敦道匯豐銀行對出發射混有胡椒水的水柱。

【18:31】防暴警及水炮車越過彌敦道快富街交界。

【18:28】水炮車停在旺角道天橋下方，裝甲車清除路障。

有示威者於通州街West Park對出燃點路障，濃煙一度有整棟樓高。後來有示威者將火撲熄。

【18:26】彌敦道近聯合廣場對出水炮車多次向着火處射水，並向油麻地方向推進。

【18:21】拆彈機械人在雷生春外引爆懷疑炸彈，傳出巨響，紙箱引爆後見有兩條電線外露，但未見有爆炸物。

【18:20】示威者一度停留在欽州街架設路障，但突然有大量警車由南昌方向駛向示威者方向，示威者馬上向深水埗公園方向撤離，其間曾投擲多枚汽油彈。

示威者其後轉入荔枝角道向長沙灣方向進發，遇上警車車隊在東京街駛過，但警員似未有發現數十名黑衣示威者。

【18:16】防暴警退回旺角警署內。警方剛才在未有舉旗下，在旺角警署外的彌敦道發射至少十發橡膠子彈。

【18:14】大批防暴警由旺角警署出來，一度沿彌敦道推進及開槍。

【18:10】警方較早前於彌敦道近聯合廣場一度向人群投擲催淚彈，有男子一度不適暈倒，現已清醒。

【18:07】旺角警署外警員施放催淚彈，聚集的市民隨即四散，有人躲避在附近大廈，有市民需要由救護員洗眼。

【18:07】消防員撲熄界限街和荔枝角道交界起火的路障。原在同一位置佈防的速龍及防暴已撤退。

水炮車及裝甲車開到長沙灣道政府合署外。

旺角聯合廣場外聚集的示威者設路障。

【18:02】警察在旺角警署高位開槍，表示會發射橡膠子彈或布袋彈，呼籲警署附近聚集的市民離開，不要逗留在警署附近範圍。

【18:00】太子旺角警署外警舉黑旗及施放多枚催淚彈，現場有市民指罵「死黑警」。

【17:55】大批速龍小隊成員在界限街向荔枝角道推進。有附近居民高呼「返屋企啦」、「老婆等緊你呀」，有警察則以「天使」、「咁多天使曱甴仔嘅」反駁。

警方稱於雷生春對開發現土製炸彈，設置封鎖線禁止途人進入。

【17:53】有示威者向深水埗警署汽油彈後即時散去。有示威者在黃竹街放火燒路障。

【17:51】在彌敦道近聯合廣場，警方舉橙旗及黑旗，並接連施放至少3枚催淚彈。記者現場未見有人衝擊，大批市民在附近一帶指罵警員。

【17:50】警方表示，暴徒於九龍多處縱火，包括在旺角、油麻地及太子以雜物設路障，並燃點雜物；在旺角山東街於交通燈控制箱縱火；另於旺角及太子多處撬開商舖鐵閘，入內大肆破壞及縱火。警方譴責狂徒惡行，「暴徒縱火嚴重威脅市民人身安全，而於室內縱火，火勢更可能蔓延至樓上民居」。

【17:43】荔枝角道雷生春外，警稱發現可疑物品，疑為炸彈，不斷要求記者離開。

警方在始創中心外舉黑旗。

【17:41】本報記者於彌敦道與亞皆老街交界被防暴警用槍指嚇。

【17:36】防暴警沿荔枝角道推進及發射催淚彈，示威者退向深水埗方向。警方在彌敦道旺角道交界舉黑旗及發射數枚催淚彈。

警員在白楊街制服示威者後，突然近距離向記者及社工噴胡椒噴劑，其間警方不停叫記者後退，稱「你哋有人用刀插我哋」。警方在荔枝角道、白楊街交界位置發射催淚彈。

有示威者在界限街荔枝角道交界設路障，又打開一個垃圾桶縱火。

【17:30】防暴警在深水埗運動場對開移除路障。

【17:26】水炮車等抵達旺角警署。防暴警在荔枝角道及太子道西交界設防線，其間有人在上方行車天橋向警員擲燃燒彈。

【17:20】警方在聯合廣場外舉黑旗和橙旗，示威者撤走時再擲燃燒彈。水炮車等向旺角警署推進。

立法會議員譚文豪在fb表示，印度協會前主席Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及譚文豪在清真寺外被水炮車射中，目前正前往醫院驗傷。清真等外牆亦被藍色水炮射中染藍。

【17:17】警方在彌敦道近山東街發射催淚彈。水炮車在始創中心外以水炮把路上火勢撲熄。早前該處曾傳出爆炸聲。裝甲車再次衝開路障。該處示威者散向荔枝角道。

【17:16】水炮車在旺角道射水炮，裝甲車衝開路障。

【17:13】示威者在彌敦道近始創中心外設路障及投擲燃燒彈。

【17:10】有示威者在太子彌敦道破壞招商永隆銀行。

【17:06】警員在亞皆老街、彌敦道路口先後舉黑旗和橙旗。高空有直升機盤旋。

【17:04】警員在亞皆老街、彌敦道路口施放催淚彈、胡椒球槍和海綿彈槍，事前並無舉橙旗。

【17:02】警員在亞皆老街、彌敦道路口築防線及黑旗。朗豪坊外有示威者投擲燃燒彈，警員發射多枚催淚彈。

【16:55】有示威者在太子站C出口縱火，消防員到場救火期間警方發了數枚催淚彈，有消防員吸入催淚煙感不適。

【16:54】另一批防暴警在彌敦道與窩打老道交界築防線，朝旺角方向推進。

【16:53】防暴警在彌敦道舉旗向太子方向前進，有示威者在匯豐銀行對出向路中花槽投擲燃燒彈，水炮車抵達噴射藍色水，裝甲車撞開路障。示威者向太子方向撤走。有示威者在旺角道彌敦道交界路障投擲燃燒彈。

速龍小隊及防暴警繼續向太子方向推進，沿途推開路邊的記者。有警員開槍發射胡椒球槍。

【16:48】水炮車沿彌敦道發射藍色水。匯豐銀行外的示威者開始向深水埗方向離去，有人撤走前在馬路上投擲多枚燃燒彈。

【16:45】水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊推進至窩打老道，水炮車再度發射混有催淚水劑的藍色水。

【16:40】旺角彌敦道匯豐行對出，大批示威者以鐵馬及雜物設署路障。

水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊在九龍中央郵局外，再度開始沿彌敦道向旺角方向前進。

【16:38】旺角警署向西洋菜南街發射催淚彈，街上有帶着小朋友的市民急速逃到橫街。部分示威者散到深水埗。

油麻地窩打老道與砵蘭街交界有路障被縱火，火勢猛烈，消防車到場滅火。該處示威者大部分已散去。

【16:28】裝甲車衝開加士居道、彌敦道交界路障。

太子道西有魚蛋檔用紙皮蓋着食物，店員在店內以毛巾掩面。

【16:22】西九龍高鐵站附近遊行隊伍龍尾四散，大部分市民正往油麻地方向走，社民連前立法會議員梁國雄呼籲大家盡快離開。

【16:19】旺角警署向彌敦道發射多枚催淚彈，但太子道西仍有好多車行駛，催淚彈在車輛之間爆開，而射程範圍內主要為記者。部分示威者撤向旺角方向。

約20輛警車停泊在漆咸道南。

【16:17】旺角警署警員舉起黑旗，有警員在露台舉槍戒備。示威者在彌敦道所設的「火路障」冒出濃濃黑煙。

【16:12】速龍小隊在彌敦道及佐敦道交界出動，水炮車亦停在該處。大批示威者向旺角方向奔跑撤離。

旺角警署發射了數枚催淚彈。示威者現時在彌敦道築防線及在馬路上縱火，警方則在警署內開咪，警告示威者立即離開。

【16:31】警方表示，因應暴徒於九龍多處大肆破壞，警方現正使用最低所需武力驅散，並調配人群管理特別用途車（水炮車）沿彌敦道向北驅散暴徒。警方警告暴徒立刻停止違法行為。

水炮車及裝甲車繼續沿彌敦道前進，大批速龍小隊同步前進，有示威者奔跑撤走。

【16:11】水炮車及大批警車沿彌敦道高速向旺角方向前進，沿途向路上的人射藍色水。

【16:09】水炮車高速駛至尖沙嘴警署，噴射藍色水，但在現場逗留的主要皆為記者。

【16:03】水炮車及大批警車在尖沙嘴沿彌敦道向旺角方向前行，並一度開水炮驅散路上人群。尖沙嘴警署外的示威者大部分已散去。

尖沙嘴山林道有示威者設路障。

【16:01】示威者持續向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，現場有示威者稱「唔打陣地戰」，部分人向旺角方向前行，警署內警員繼續施放催淚彈及開防暴槍。

【15:58】有示威者撬開彌敦道近旺角道一間中銀分行的圍板，並在內縱火。

【15:56】尖沙嘴警署外有示威者懷疑中槍受傷，由急救員抬走。

【15:53】示威者把燃燒彈擲進尖沙嘴警署內，警方發射大量催淚彈。

【15:51】有示威者向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，警署鐵閘着火，警署內外煙霧瀰漫。

【15:43】警方表示，約下午3時原在尖沙嘴聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙嘴一帶大肆破壞店舖及公共設施。有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施。在窩打老道，有暴徒撬開食肆鐵閘，並向食肆內投擲雜物。在加拿分道及彌敦道，有暴徒撬開銀行鐵閘，然後於銀行內縱火。

警方稱，因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙。警方將進行驅散及拘捕行動。警方警告在場的人立刻停止違法行為。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

【15:36】有示威者在尖沙嘴警署外的花槽縱火，警署再度發射催淚彈。警署廣播開咪叫示威者勿再擲汽油彈，要求示威者立即離開。

【15:33】兩架消防車先後途經柯士甸道西對出廣東道，有示威者上前查看車內有否警員，並走到車尾拍照記錄，稱沒人在內，之後讓消防車駛走。

【15:24】港鐵表示，由於旺角站有出入口被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工的安全，現時列車不停旺角站。

有示威者在廣東道中銀分行縱火。

尖沙嘴警署展示黑旗。

原打算前往奧海城的一批示威者，在海泓道和海庭道交界停下商討去向，眾人決定經果欄走出彌敦道，返回尖沙嘴。

【15:20】示威者在港鐵旺角站C1出口縱火。

【15:14】警方向柯士甸道外發射多枚催淚彈，示威者把催淚彈擲回尖沙嘴警署。早前有防暴警在尖沙嘴警署高位施放催淚水劑，但水壓不足。另有示威者在柯士甸道撬磚及擲進警署。至約3時10分，警方開始向柯士甸道施放催淚彈。

一批示威者破壞港鐵旺角站C出口。

【15:12】港鐵尖東站亦被投擲燃燒彈，車站廣播表示尖東站服務即將結束，要求市民離開車站。

【15:05】一批示威者繼續破壞油麻地站出口，有人用紙皮等投入站內及投擲燃燒彈縱火。油麻地站發出緊急廣播，表示由於發生突發事故，車站需要關閉，要求乘客立即離開。港鐵表示，列車現時不停油麻地站。

【15:01】一批人遊行到彌敦道亞皆老街交界後轉入亞皆老街，向奧海城方向前進。

【14:52】尖沙嘴警署早前有警員一度擎槍警告，其後有示威者在警署外小便，又有人塗污警署警徽。

【14:49】以個人身分發起遊行的民陣副召集人陳皓桓約於下午2時30宣布遊行結束，他說遊行即使開始了一小時，仍有很多市民出發。他表示，已多次公民抗命，不應擔心被捕，「我哋驚咩被捕？我哋驚大家放棄，民主要靠大家堅持先有希望」。

另一發起人民主派立法會前議員楊森表示，如果政府每次都用不合理理由阻止示威遊行，就再無人示威。他說，自己有份組成民陣，一直堅持和理非，過往每次民陣遊行都和平，若今次不出來，便是放棄和平示威的權利。被問到會否擔心被控告煽動他人非法集結，他說，「如因為驚而不出來，就是放棄示威自由」。他又說，和平示威在社會有其功能與意義，是民意渲泄，也能反映政府做事有問題。

立法會前議員梁國雄說，因為警方無批准遊行，導致交通混亂，路面情況危險；但港人有權遊行表達意見。至於是否擔心被捕，他說，「你去問林鄭，是你去禁制遊行」 ，警方明知反對後仍會有大批人遊行，市民是迫不得已。

【14:39】黑衣示威者在油麻地站文明里出口的鐵閘「唧膠」後，向站內投擲一枚汽油彈後散開。另一批示威者把附近一間吉野家的圍封木板拆下，拉起鐵閘破壞。

【14:24】後方遊行隊伍抵達廣東道近海港城時，前方通知需要後退；隊伍在廣東道停下。

【14:17】有示威者搬動多個水馬，擋住柯士甸站地面出口。

【14:15】遊行隊頭沿佐敦道到達裕華國貨，並轉入彌敦道往旺角前進，人潮佔領彌敦道北行線。

彌敦道iSquare對開有蒙面男子以「free hug」為其他人打氣，不少市民相擁時都會向對方說「煲底見」。另外，尖沙嘴站C1出口有人以鐵鏈及索帶繫在鐵閘上，以防警員突然衝出，其間有市民自發上前開傘遮擋。

【14:10】有示威者於柯士甸道西設路障，暫未見有遊行人士前往西九龍站。

重慶大廈外的遊行隊伍播放《光輝歲月》。

【14:07】尖沙嘴警署內警員出示藍旗。

【14:05】隊頭沿廣東道越過高鐵站，並沒有停留。有示威者在廣東道和佐敦道交界架設路障。

【13:58】有黑衣示威者把柯士甸道西的水馬放水，未有設路障便繼續沿廣東道向油麻地方向前進。

警方表示，下午約1時30分，部分示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:53】遊行隊頭到了西九戲曲中心，附近住宅有人在露台展示中國國旗，遊行隊伍起哄，大叫「返大陸啦！」

重慶大廈有不同國籍的人派水，高叫「我哋係香港人」，彌敦道遊行人士鼓掌及豎拇指。

【13:37】隊頭起步，千計市民沿梳士巴利道轉入九龍公園道。

西九龍站外沿途被水馬圍封，守衛森嚴，只剩兩個出口供一出一入，並只供有購票者入站。不少遊客與市民到場後「摸門釘」，大失預算，有市民打算改到第二天才出發。

柯士甸站已關閉，其中有連接天橋的出口外，關上大閘。市民及遊客需出示即日的車票或購票紀錄，才可經D出口進入西九龍站，出口有7至8名防暴警駐守，亦有警犬在場。

【13:00】中午12時許，梳士巴利花園已聚集大量穿黑衣的市民。重慶大廈有南亞人及不同國籍的人向途人派水，以廣東話大叫「飲水啊！」並與上前取水市民握手，部分南亞人穿上印有「我愛香港」的上衣。

人潮從彌敦道進入起點梳士巴利公園，1時前後已有逾千人等候起步。參加者大部分身穿黑衣、戴上口罩及面具，同時唱《願榮光歸香港》及叫喊口號。遊行隊伍尚未出發，人潮已佔據半島酒店對出一段彌敦道及梳士巴利道。

中午12時許，尖沙嘴的「龍門冰室」有逾百穿黑衣的市民排隊光顧，其間有人大叫「香港人加油」。

港聞︰

其他報道︰殺病妻黃伯出獄剖白：盼有識之士改變社會助窮人

其他報道︰劉江華：政府不奢望能夠回應年輕人所有訴求

其他報道︰聶德權︰為家人深水埗置業引負面觀感深感抱歉