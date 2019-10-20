【九龍遊行】遊行隊伍梳士巴利花園起步　示威者佐敦道柯士甸道設路障 (14:58)

【14:52】尖沙嘴警署早前有警員一度擎槍警告，其後有示威者在警署外小便，又有人塗污警署警徽。

【14:39】黑衣示威者在油麻地站文明里出口的鐵閘「唧膠」後，向站內投擲一枚汽油彈後散開。另一批示威者把附近一間吉野家的圍封木板拆下，拉起鐵閘破壞。

【14:24】後方遊行隊伍抵達廣東道近海港城時，前方通知需要後退；隊伍在廣東道停下。

【14:17】有示威者搬動多個水馬，擋住柯士甸站地面出口。

【14:15】遊行隊頭沿佐敦道到達裕華國貨，並轉入彌敦道往旺角前進，人潮佔領彌敦道北行線。

彌敦道iSquare對開有蒙面男子以「free hug」為其他人打氣，不少市民相擁時都會向對方說「煲底見」。另外，尖沙嘴站C1出口有人以鐵鏈及索帶繫在鐵閘上，以防警員突然衝出，其間有市民自發上前開傘遮擋。

【14:10】有示威者於柯士甸道西設路障，暫未見有遊行人士前往西九龍站。

重慶大廈外的遊行隊伍播放《光輝歲月》。

【14:07】尖沙嘴警署內警員出示藍旗。

【14:05】隊頭沿廣東道越過高鐵站，並沒有停留。有示威者在廣東道和佐敦道交界架設路障。

【13:58】有黑衣示威者把柯士甸道西的水馬放水，未有設路障便繼續沿廣東道向油麻地方向前進。

警方表示，下午約1時30分，部分示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:53】遊行隊頭到了西九戲曲中心，附近住宅有人在露台展示中國國旗，遊行隊伍起哄，大叫「返大陸啦！」

重慶大廈有不同國籍的人派水，高叫「我哋係香港人」，彌敦道遊行人士鼓掌及豎拇指。

【13:37】隊頭起步，千計市民沿梳士巴利道轉入九龍公園道。

西九龍站外沿途被水馬圍封，守衛森嚴，只剩兩個出口供一出一入，並只供有購票者入站。不少遊客與市民到場後「摸門釘」，大失預算，有市民打算改到第二天才出發。

柯士甸站已關閉，其中有連接天橋的出口外，關上大閘。市民及遊客需出示即日的車票或購票紀錄，才可經D出口進入西九龍站，出口有7至8名防暴警駐守，亦有警犬在場。

【13:00】中午12時許，梳士巴利花園已聚集大量穿黑衣的市民。重慶大廈有南亞人及不同國籍的人向途人派水，以廣東話大叫「飲水啊！」並與上前取水市民握手，部分南亞人穿上印有「我愛香港」的上衣。

人潮從彌敦道進入起點梳士巴利公園，1時前後已有逾千人等候起步。參加者大部分身穿黑衣、戴上口罩及面具，同時唱《願榮光歸香港》及叫喊口號。遊行隊伍尚未出發，人潮已佔據半島酒店對出一段彌敦道及梳士巴利道。

中午12時許，尖沙嘴的「龍門冰室」有逾百穿黑衣的市民排隊光顧，其間有人大叫「香港人加油」。

港聞︰

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