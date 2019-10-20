【九龍遊行】水炮車沿彌敦道射藍色水　警彌敦道發射催淚彈 (20:27)

【20:27】深水埗警署內警員向欽州街基隆街交界施放多枚催淚彈。

【20:24】警員在亞皆老街施放多枚催淚彈，示威者四散。

【20:20】深水埗警署內警員持長槍戒備。

【20:15】彌敦道警員舉黑旗警告。山東街示威者大部分已散去。

深水埗警署廣播警告示威者，表示會使用適當武力驅散及拘捕，並要求附近街坊關窗。

【20:07】深水埗警署外，有一批示威者聚集，不斷指罵警員及使用激光筆照射警員，警署廣播要求示威者停止違法行為及離開。

【20:04】西洋菜南街另一批防暴警向山東街推進。

【20:02】彌敦道速龍小隊佈防，部分人持長槍，面向山東街。

【19:58】彌敦道山東街交界警方把一人制服在地上。

【19:50】約7時半，大批防暴警察由旺角警署沿彌敦道向南推進，清理路上磚頭等障礙物，當時附近一帶並未見有示威者。

本報記者在行人路上採訪期間被多名蒙面防暴警不斷辱罵，質疑記者是在拍攝其警員編號，又走到記者面前稱「依家你想點呀？」、「咁鍾意影，影前面啦，前面有好多垃圾呀」，另一警長情緒激動大罵「我依家畀第一次警告你」，但未有解釋警告原因，又指記者是「垃圾」。警員其後轉入西洋菜街，一名警員拾起地上竹枝，拋在自己跟前，然後再拾起、再拋，又有警員稱本報記者「影地下，唔得聚焦」，至約7時50分警員陸續返回警署。

【19:48】彌敦道警方防線一度舉橙旗。

【19:47】深水埗長沙灣道大批警員推進，然後登上警車離去。

【19:40】警方防線停在彌敦道登打士街交界。

【19:36】水炮車和裝甲車駛至警方防線位置，示威者隨即後撤。

【19:33】警方防線在彌敦道窩打老道交界繼續施放催淚彈，並向旺角方向推進。

【19:31】示威者向警方防線投擲燃燒彈，警方舉橙旗和黑旗警告，發射多枚催淚彈及多發橡膠子彈。

【19:21】警方在彌敦道近咸美頓街施放催淚彈。水炮車噴藍色水驅散示威者。

【19:19】深水埗長沙灣道近政府合署，大批警車及警員早前驅散附近天橋上聚集的市民，現時在路上查車。

【19:15】彌敦道兩輛水炮車及兩輛裝甲車停在近窩打老道停下，水炮車在路上發射催淚水，惟現場未見有示威者。

【19:07】警方在彌敦道創興廣場對出舉藍旗及黑旗。警員在山東街施放催淚彈，有多名途人吸入不適，黑衣人上前幫忙。

【19:00】速龍小隊跑入西洋菜南街驅散人群，多次施放催淚彈，其中數枚朝只有記者的方向投擲。

民主黨立法會議員許智峯在旺角與警員多度發生口角，大批警員指罵，有人指「你（許智峯）專業偷電話呀！」據悉，許智峯不滿有警員踩到他的腳，要求見現場指揮官，雙方因而口角。

警方水炮車在油麻地彌敦道推進時，水炮突射向美景大廈大堂，多名街坊及在內躲避的急救員、記者均中招。

【18:50】香港城市大學學生會編輯委員會傍晚6時許於facebook專頁發文稱，該報總編今日在太子採訪期間，左邊大腿被不明子彈打中，及後接受簡單包紥，另有一名記者被催淚彈彈頭射中。

【18:47】水炮車在彌敦道繼續向被縱火處射水。

警方早前稱雷生春外有懷疑爆炸品，引爆後檢走證物離開。現場餘下磚塊和紙皮碎。荔枝角道已通車。

【18:40】旺角有數十名示威者聚集在銀行中心附近，與警方防線相隔約百米。警方防線舉起藍旗。

雷生春外懷疑土製炸彈現場解封後，警察毫無預警下向途人施放胡椒噴劑。

【18:32】水炮車在彌敦道匯豐銀行對出發射混有胡椒水的水柱。

【18:31】防暴警及水炮車越過彌敦道快富街交界。

【18:28】水炮車停在旺角道天橋下方，裝甲車清除路障。

有示威者於通州街West Park對出燃點路障，濃煙一度有整棟樓高。後來有示威者將火撲熄。

【18:26】彌敦道近聯合廣場對出水炮車多次向着火處射水，並向油麻地方向推進。

【18:21】拆彈機械人在雷生春外引爆懷疑炸彈，傳出巨響，紙箱引爆後見有兩條電線外露，但未見有爆炸物。

【18:20】示威者一度停留在欽州街架設路障，但突然有大量警車由南昌方向駛向示威者方向，示威者馬上向深水埗公園方向撤離，其間曾投擲多枚汽油彈。

示威者其後轉入荔枝角道向長沙灣方向進發，遇上警車車隊在東京街駛過，但警員似未有發現數十名黑衣示威者。

【18:16】防暴警退回旺角警署內。警方剛才在未有舉旗下，在旺角警署外的彌敦道發射至少十發橡膠子彈。

【18:14】大批防暴警由旺角警署出來，一度沿彌敦道推進及開槍。

【18:10】警方較早前於彌敦道近聯合廣場一度向人群投擲催淚彈，有男子一度不適暈倒，現已清醒。

【18:07】旺角警署外警員施放催淚彈，聚集的市民隨即四散，有人躲避在附近大廈，有市民需要由救護員洗眼。

【18:07】消防員撲熄界限街和荔枝角道交界起火的路障。原在同一位置佈防的速龍及防暴已撤退。

水炮車及裝甲車開到長沙灣道政府合署外。

旺角聯合廣場外聚集的示威者設路障。

【18:02】警察在旺角警署高位開槍，表示會發射橡膠子彈或布袋彈，呼籲警署附近聚集的市民離開，不要逗留在警署附近範圍。

【18:00】太子旺角警署外警舉黑旗及施放多枚催淚彈，現場有市民指罵「死黑警」。

【17:55】大批速龍小隊成員在界限街向荔枝角道推進。有附近居民高呼「返屋企啦」、「老婆等緊你呀」，有警察則以「天使」、「咁多天使曱甴仔嘅」反駁。

警方稱於雷生春對開發現土製炸彈，設置封鎖線禁止途人進入。

【17:53】有示威者向深水埗警署汽油彈後即時散去。有示威者在黃竹街放火燒路障。

【17:51】在彌敦道近聯合廣場，警方舉橙旗及黑旗，並接連施放至少3枚催淚彈。記者現場未見有人衝擊，大批市民在附近一帶指罵警員。

【17:50】警方表示，暴徒於九龍多處縱火，包括在旺角、油麻地及太子以雜物設路障，並燃點雜物；在旺角山東街於交通燈控制箱縱火；另於旺角及太子多處撬開商舖鐵閘，入內大肆破壞及縱火。警方譴責狂徒惡行，「暴徒縱火嚴重威脅市民人身安全，而於室內縱火，火勢更可能蔓延至樓上民居」。

【17:43】荔枝角道雷生春外，警稱發現可疑物品，疑為炸彈，不斷要求記者離開。

警方在始創中心外舉黑旗。

【17:41】本報記者於彌敦道與亞皆老街交界被防暴警用槍指嚇。

【17:36】防暴警沿荔枝角道推進及發射催淚彈，示威者退向深水埗方向。警方在彌敦道旺角道交界舉黑旗及發射數枚催淚彈。

警員在白楊街制服示威者後，突然近距離向記者及社工噴胡椒噴劑，其間警方不停叫記者後退，稱「你哋有人用刀插我哋」。警方在荔枝角道、白楊街交界位置發射催淚彈。

有示威者在界限街荔枝角道交界設路障，又打開一個垃圾桶縱火。

【17:30】防暴警在深水埗運動場對開移除路障。

【17:26】水炮車等抵達旺角警署。防暴警在荔枝角道及太子道西交界設防線，其間有人在上方行車天橋向警員擲燃燒彈。

【17:20】警方在聯合廣場外舉黑旗和橙旗，示威者撤走時再擲燃燒彈。水炮車等向旺角警署推進。

立法會議員譚文豪在fb表示，印度協會前主席Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及譚文豪在清真寺外被水炮車射中，目前正前往醫院驗傷。清真等外牆亦被藍色水炮射中染藍。

【17:17】警方在彌敦道近山東街發射催淚彈。水炮車在始創中心外以水炮把路上火勢撲熄。早前該處曾傳出爆炸聲。裝甲車再次衝開路障。該處示威者散向荔枝角道。

【17:16】水炮車在旺角道射水炮，裝甲車衝開路障。

【17:13】示威者在彌敦道近始創中心外設路障及投擲燃燒彈。

【17:10】有示威者在太子彌敦道破壞招商永隆銀行。

【17:06】警員在亞皆老街、彌敦道路口先後舉黑旗和橙旗。高空有直升機盤旋。

【17:04】警員在亞皆老街、彌敦道路口施放催淚彈、胡椒球槍和海綿彈槍，事前並無舉橙旗。

【17:02】警員在亞皆老街、彌敦道路口築防線及黑旗。朗豪坊外有示威者投擲燃燒彈，警員發射多枚催淚彈。

【16:55】有示威者在太子站C出口縱火，消防員到場救火期間警方發了數枚催淚彈，有消防員吸入催淚煙感不適。

【16:54】另一批防暴警在彌敦道與窩打老道交界築防線，朝旺角方向推進。

【16:53】防暴警在彌敦道舉旗向太子方向前進，有示威者在匯豐銀行對出向路中花槽投擲燃燒彈，水炮車抵達噴射藍色水，裝甲車撞開路障。示威者向太子方向撤走。有示威者在旺角道彌敦道交界路障投擲燃燒彈。

速龍小隊及防暴警繼續向太子方向推進，沿途推開路邊的記者。有警員開槍發射胡椒球槍。

【16:48】水炮車沿彌敦道發射藍色水。匯豐銀行外的示威者開始向深水埗方向離去，有人撤走前在馬路上投擲多枚燃燒彈。

【16:45】水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊推進至窩打老道，水炮車再度發射混有催淚水劑的藍色水。

【16:40】旺角彌敦道匯豐行對出，大批示威者以鐵馬及雜物設署路障。

水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊在九龍中央郵局外，再度開始沿彌敦道向旺角方向前進。

【16:38】旺角警署向西洋菜南街發射催淚彈，街上有帶着小朋友的市民急速逃到橫街。部分示威者散到深水埗。

油麻地窩打老道與砵蘭街交界有路障被縱火，火勢猛烈，消防車到場滅火。該處示威者大部分已散去。

【16:28】裝甲車衝開加士居道、彌敦道交界路障。

太子道西有魚蛋檔用紙皮蓋着食物，店員在店內以毛巾掩面。

【16:22】西九龍高鐵站附近遊行隊伍龍尾四散，大部分市民正往油麻地方向走，社民連前立法會議員梁國雄呼籲大家盡快離開。

【16:19】旺角警署向彌敦道發射多枚催淚彈，但太子道西仍有好多車行駛，催淚彈在車輛之間爆開，而射程範圍內主要為記者。部分示威者撤向旺角方向。

約20輛警車停泊在漆咸道南。

【16:17】旺角警署警員舉起黑旗，有警員在露台舉槍戒備。示威者在彌敦道所設的「火路障」冒出濃濃黑煙。

【16:12】速龍小隊在彌敦道及佐敦道交界出動，水炮車亦停在該處。大批示威者向旺角方向奔跑撤離。

旺角警署發射了數枚催淚彈。示威者現時在彌敦道築防線及在馬路上縱火，警方則在警署內開咪，警告示威者立即離開。

【16:31】警方表示，因應暴徒於九龍多處大肆破壞，警方現正使用最低所需武力驅散，並調配人群管理特別用途車（水炮車）沿彌敦道向北驅散暴徒。警方警告暴徒立刻停止違法行為。

水炮車及裝甲車繼續沿彌敦道前進，大批速龍小隊同步前進，有示威者奔跑撤走。

【16:11】水炮車及大批警車沿彌敦道高速向旺角方向前進，沿途向路上的人射藍色水。

【16:09】水炮車高速駛至尖沙嘴警署，噴射藍色水，但在現場逗留的主要皆為記者。

【16:03】水炮車及大批警車在尖沙嘴沿彌敦道向旺角方向前行，並一度開水炮驅散路上人群。尖沙嘴警署外的示威者大部分已散去。

尖沙嘴山林道有示威者設路障。

【16:01】示威者持續向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，現場有示威者稱「唔打陣地戰」，部分人向旺角方向前行，警署內警員繼續施放催淚彈及開防暴槍。

【15:58】有示威者撬開彌敦道近旺角道一間中銀分行的圍板，並在內縱火。

【15:56】尖沙嘴警署外有示威者懷疑中槍受傷，由急救員抬走。

【15:53】示威者把燃燒彈擲進尖沙嘴警署內，警方發射大量催淚彈。

【15:51】有示威者向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，警署鐵閘着火，警署內外煙霧瀰漫。

【15:43】警方表示，約下午3時原在尖沙嘴聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙嘴一帶大肆破壞店舖及公共設施。有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施。在窩打老道，有暴徒撬開食肆鐵閘，並向食肆內投擲雜物。在加拿分道及彌敦道，有暴徒撬開銀行鐵閘，然後於銀行內縱火。

警方稱，因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙。警方將進行驅散及拘捕行動。警方警告在場的人立刻停止違法行為。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

【15:36】有示威者在尖沙嘴警署外的花槽縱火，警署再度發射催淚彈。警署廣播開咪叫示威者勿再擲汽油彈，要求示威者立即離開。

【15:33】兩架消防車先後途經柯士甸道西對出廣東道，有示威者上前查看車內有否警員，並走到車尾拍照記錄，稱沒人在內，之後讓消防車駛走。

【15:24】港鐵表示，由於旺角站有出入口被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工的安全，現時列車不停旺角站。

有示威者在廣東道中銀分行縱火。

尖沙嘴警署展示黑旗。

原打算前往奧海城的一批示威者，在海泓道和海庭道交界停下商討去向，眾人決定經果欄走出彌敦道，返回尖沙嘴。

【15:20】示威者在港鐵旺角站C1出口縱火。

【15:14】警方向柯士甸道外發射多枚催淚彈，示威者把催淚彈擲回尖沙嘴警署。早前有防暴警在尖沙嘴警署高位施放催淚水劑，但水壓不足。另有示威者在柯士甸道撬磚及擲進警署。至約3時10分，警方開始向柯士甸道施放催淚彈。

一批示威者破壞港鐵旺角站C出口。

【15:12】港鐵尖東站亦被投擲燃燒彈，車站廣播表示尖東站服務即將結束，要求市民離開車站。

【15:05】一批示威者繼續破壞油麻地站出口，有人用紙皮等投入站內及投擲燃燒彈縱火。油麻地站發出緊急廣播，表示由於發生突發事故，車站需要關閉，要求乘客立即離開。港鐵表示，列車現時不停油麻地站。

【15:01】一批人遊行到彌敦道亞皆老街交界後轉入亞皆老街，向奧海城方向前進。

【14:52】尖沙嘴警署早前有警員一度擎槍警告，其後有示威者在警署外小便，又有人塗污警署警徽。

【14:49】以個人身分發起遊行的民陣副召集人陳皓桓約於下午2時30宣布遊行結束，他說遊行即使開始了一小時，仍有很多市民出發。他表示，已多次公民抗命，不應擔心被捕，「我哋驚咩被捕？我哋驚大家放棄，民主要靠大家堅持先有希望」。

另一發起人民主派立法會前議員楊森表示，如果政府每次都用不合理理由阻止示威遊行，就再無人示威。他說，自己有份組成民陣，一直堅持和理非，過往每次民陣遊行都和平，若今次不出來，便是放棄和平示威的權利。被問到會否擔心被控告煽動他人非法集結，他說，「如因為驚而不出來，就是放棄示威自由」。他又說，和平示威在社會有其功能與意義，是民意渲泄，也能反映政府做事有問題。

立法會前議員梁國雄說，因為警方無批准遊行，導致交通混亂，路面情況危險；但港人有權遊行表達意見。至於是否擔心被捕，他說，「你去問林鄭，是你去禁制遊行」 ，警方明知反對後仍會有大批人遊行，市民是迫不得已。

【14:39】黑衣示威者在油麻地站文明里出口的鐵閘「唧膠」後，向站內投擲一枚汽油彈後散開。另一批示威者把附近一間吉野家的圍封木板拆下，拉起鐵閘破壞。

【14:24】後方遊行隊伍抵達廣東道近海港城時，前方通知需要後退；隊伍在廣東道停下。

【14:17】有示威者搬動多個水馬，擋住柯士甸站地面出口。

【14:15】遊行隊頭沿佐敦道到達裕華國貨，並轉入彌敦道往旺角前進，人潮佔領彌敦道北行線。

彌敦道iSquare對開有蒙面男子以「free hug」為其他人打氣，不少市民相擁時都會向對方說「煲底見」。另外，尖沙嘴站C1出口有人以鐵鏈及索帶繫在鐵閘上，以防警員突然衝出，其間有市民自發上前開傘遮擋。

【14:10】有示威者於柯士甸道西設路障，暫未見有遊行人士前往西九龍站。

重慶大廈外的遊行隊伍播放《光輝歲月》。

【14:07】尖沙嘴警署內警員出示藍旗。

【14:05】隊頭沿廣東道越過高鐵站，並沒有停留。有示威者在廣東道和佐敦道交界架設路障。

【13:58】有黑衣示威者把柯士甸道西的水馬放水，未有設路障便繼續沿廣東道向油麻地方向前進。

警方表示，下午約1時30分，部分示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:53】遊行隊頭到了西九戲曲中心，附近住宅有人在露台展示中國國旗，遊行隊伍起哄，大叫「返大陸啦！」

重慶大廈有不同國籍的人派水，高叫「我哋係香港人」，彌敦道遊行人士鼓掌及豎拇指。

【13:37】隊頭起步，千計市民沿梳士巴利道轉入九龍公園道。

西九龍站外沿途被水馬圍封，守衛森嚴，只剩兩個出口供一出一入，並只供有購票者入站。不少遊客與市民到場後「摸門釘」，大失預算，有市民打算改到第二天才出發。

柯士甸站已關閉，其中有連接天橋的出口外，關上大閘。市民及遊客需出示即日的車票或購票紀錄，才可經D出口進入西九龍站，出口有7至8名防暴警駐守，亦有警犬在場。

【13:00】中午12時許，梳士巴利花園已聚集大量穿黑衣的市民。重慶大廈有南亞人及不同國籍的人向途人派水，以廣東話大叫「飲水啊！」並與上前取水市民握手，部分南亞人穿上印有「我愛香港」的上衣。

人潮從彌敦道進入起點梳士巴利公園，1時前後已有逾千人等候起步。參加者大部分身穿黑衣、戴上口罩及面具，同時唱《願榮光歸香港》及叫喊口號。遊行隊伍尚未出發，人潮已佔據半島酒店對出一段彌敦道及梳士巴利道。

中午12時許，尖沙嘴的「龍門冰室」有逾百穿黑衣的市民排隊光顧，其間有人大叫「香港人加油」。

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