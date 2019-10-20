【九龍遊行】水炮車沿彌敦道射藍色水　旺角警署發射多枚催淚彈 (16:53)

【16:53】防暴警在彌敦道舉旗向太子方向前進，有示威者在匯豐銀行對出向路中花槽投擲燃燒彈，水炮車抵達噴射藍色水，裝甲車撞開路障。示威者向太子方向撤走。

【16:48】水炮車沿彌敦道發射藍色水。匯豐銀行外的示威者開始向深水埗方向離去，有人撤走前在馬路上投擲多枚燃燒彈。

【16:45】水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊推進至窩打老道，水炮車再度發射混有催淚水劑的藍色水。

【16:40】旺角彌敦道匯豐行對出，大批示威者以鐵馬及雜物設署路障。

水炮車、裝甲車、大批警車及大批速龍小隊在九龍中央郵局外，再度開始沿彌敦道向旺角方向前進。

【16:38】旺角警署向西洋菜南街發射催淚彈，街上有帶着小朋友的市民急速逃到橫街。部分示威者散到深水埗。

油麻地窩打老道與砵蘭街交界有路障被縱火，火勢猛烈，消防車到場滅火。該處示威者大部分已散去。

【16:28】裝甲車衝開加士居道、彌敦道交界路障。

太子道西有魚蛋檔用紙皮蓋着食物，店員在店內以毛巾掩面。

【16:22】西九龍高鐵站附近遊行隊伍龍尾四散，大部分市民正往油麻地方向走，社民連前立法會議員梁國雄呼籲大家盡快離開。

【16:19】旺角警署向彌敦道發射多枚催淚彈，但太子道西仍有好多車行駛，催淚彈在車輛之間爆開，而射程範圍內主要為記者。部分示威者撤向旺角方向。

約20輛警車停泊在漆咸道南。

【16:17】旺角警署警員舉起黑旗，有警員在露台舉槍戒備。示威者在彌敦道所設的「火路障」冒出濃濃黑煙。

【16:12】速龍小隊在彌敦道及佐敦道交界出動，水炮車亦停在該處。大批示威者向旺角方向奔跑撤離。

旺角警署發射了數枚催淚彈。示威者現時在彌敦道築防線及在馬路上縱火，警方則在警署內開咪，警告示威者立即離開。

【16:31】警方表示，因應暴徒於九龍多處大肆破壞，警方現正使用最低所需武力驅散，並調配人群管理特別用途車（水炮車）沿彌敦道向北驅散暴徒。警方警告暴徒立刻停止違法行為。

水炮車及裝甲車繼續沿彌敦道前進，大批速龍小隊同步前進，有示威者奔跑撤走。

【16:11】水炮車及大批警車沿彌敦道高速向旺角方向前進，沿途向路上的人射藍色水。

【16:09】水炮車高速駛至尖沙嘴警署，噴射藍色水，但在現場逗留的主要皆為記者。

【16:03】水炮車及大批警車在尖沙嘴沿彌敦道向旺角方向前行，並一度開水炮驅散路上人群。尖沙嘴警署外的示威者大部分已散去。

尖沙嘴山林道有示威者設路障。

【16:01】示威者持續向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，現場有示威者稱「唔打陣地戰」，部分人向旺角方向前行，警署內警員繼續施放催淚彈及開防暴槍。

【15:58】有示威者撬開彌敦道近旺角道一間中銀分行的圍板，並在內縱火。

【15:56】尖沙嘴警署外有示威者懷疑中槍受傷，由急救員抬走。

【15:53】示威者把燃燒彈擲進尖沙嘴警署內，警方發射大量催淚彈。

【15:51】有示威者向尖沙嘴警署投擲燃燒彈，警署鐵閘着火，警署內外煙霧瀰漫。

【15:43】警方表示，約下午3時原在尖沙嘴聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙嘴一帶大肆破壞店舖及公共設施。有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施。在窩打老道，有暴徒撬開食肆鐵閘，並向食肆內投擲雜物。在加拿分道及彌敦道，有暴徒撬開銀行鐵閘，然後於銀行內縱火。

警方稱，因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙。警方將進行驅散及拘捕行動。警方警告在場的人立刻停止違法行為。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

【15:36】有示威者在尖沙嘴警署外的花槽縱火，警署再度發射催淚彈。警署廣播開咪叫示威者勿再擲汽油彈，要求示威者立即離開。

【15:33】兩架消防車先後途經柯士甸道西對出廣東道，有示威者上前查看車內有否警員，並走到車尾拍照記錄，稱沒人在內，之後讓消防車駛走。

【15:24】港鐵表示，由於旺角站有出入口被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工的安全，現時列車不停旺角站。

有示威者在廣東道中銀分行縱火。

尖沙嘴警署展示黑旗。

原打算前往奧海城的一批示威者，在海泓道和海庭道交界停下商討去向，眾人決定經果欄走出彌敦道，返回尖沙嘴。

【15:20】示威者在港鐵旺角站C1出口縱火。

【15:14】警方向柯士甸道外發射多枚催淚彈，示威者把催淚彈擲回尖沙嘴警署。早前有防暴警在尖沙嘴警署高位施放催淚水劑，但水壓不足。另有示威者在柯士甸道撬磚及擲進警署。至約3時10分，警方開始向柯士甸道施放催淚彈。

一批示威者破壞港鐵旺角站C出口。

【15:12】港鐵尖東站亦被投擲燃燒彈，車站廣播表示尖東站服務即將結束，要求市民離開車站。

【15:05】一批示威者繼續破壞油麻地站出口，有人用紙皮等投入站內及投擲燃燒彈縱火。油麻地站發出緊急廣播，表示由於發生突發事故，車站需要關閉，要求乘客立即離開。港鐵表示，列車現時不停油麻地站。

【15:01】一批人遊行到彌敦道亞皆老街交界後轉入亞皆老街，向奧海城方向前進。

【14:52】尖沙嘴警署早前有警員一度擎槍警告，其後有示威者在警署外小便，又有人塗污警署警徽。

【14:49】以個人身分發起遊行的民陣副召集人陳皓桓約於下午2時30宣布遊行結束，他說遊行即使開始了一小時，仍有很多市民出發。他表示，已多次公民抗命，不應擔心被捕，「我哋驚咩被捕？我哋驚大家放棄，民主要靠大家堅持先有希望」。

另一發起人民主派立法會前議員楊森表示，如果政府每次都用不合理理由阻止示威遊行，就再無人示威。他說，自己有份組成民陣，一直堅持和理非，過往每次民陣遊行都和平，若今次不出來，便是放棄和平示威的權利。被問到會否擔心被控告煽動他人非法集結，他說，「如因為驚而不出來，就是放棄示威自由」。他又說，和平示威在社會有其功能與意義，是民意渲泄，也能反映政府做事有問題。

立法會前議員梁國雄說，因為警方無批准遊行，導致交通混亂，路面情況危險；但港人有權遊行表達意見。至於是否擔心被捕，他說，「你去問林鄭，是你去禁制遊行」 ，警方明知反對後仍會有大批人遊行，市民是迫不得已。

【14:39】黑衣示威者在油麻地站文明里出口的鐵閘「唧膠」後，向站內投擲一枚汽油彈後散開。另一批示威者把附近一間吉野家的圍封木板拆下，拉起鐵閘破壞。

【14:24】後方遊行隊伍抵達廣東道近海港城時，前方通知需要後退；隊伍在廣東道停下。

【14:17】有示威者搬動多個水馬，擋住柯士甸站地面出口。

【14:15】遊行隊頭沿佐敦道到達裕華國貨，並轉入彌敦道往旺角前進，人潮佔領彌敦道北行線。

彌敦道iSquare對開有蒙面男子以「free hug」為其他人打氣，不少市民相擁時都會向對方說「煲底見」。另外，尖沙嘴站C1出口有人以鐵鏈及索帶繫在鐵閘上，以防警員突然衝出，其間有市民自發上前開傘遮擋。

【14:10】有示威者於柯士甸道西設路障，暫未見有遊行人士前往西九龍站。

重慶大廈外的遊行隊伍播放《光輝歲月》。

【14:07】尖沙嘴警署內警員出示藍旗。

【14:05】隊頭沿廣東道越過高鐵站，並沒有停留。有示威者在廣東道和佐敦道交界架設路障。

【13:58】有黑衣示威者把柯士甸道西的水馬放水，未有設路障便繼續沿廣東道向油麻地方向前進。

警方表示，下午約1時30分，部分示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:53】遊行隊頭到了西九戲曲中心，附近住宅有人在露台展示中國國旗，遊行隊伍起哄，大叫「返大陸啦！」

重慶大廈有不同國籍的人派水，高叫「我哋係香港人」，彌敦道遊行人士鼓掌及豎拇指。

【13:37】隊頭起步，千計市民沿梳士巴利道轉入九龍公園道。

西九龍站外沿途被水馬圍封，守衛森嚴，只剩兩個出口供一出一入，並只供有購票者入站。不少遊客與市民到場後「摸門釘」，大失預算，有市民打算改到第二天才出發。

柯士甸站已關閉，其中有連接天橋的出口外，關上大閘。市民及遊客需出示即日的車票或購票紀錄，才可經D出口進入西九龍站，出口有7至8名防暴警駐守，亦有警犬在場。

【13:00】中午12時許，梳士巴利花園已聚集大量穿黑衣的市民。重慶大廈有南亞人及不同國籍的人向途人派水，以廣東話大叫「飲水啊！」並與上前取水市民握手，部分南亞人穿上印有「我愛香港」的上衣。

人潮從彌敦道進入起點梳士巴利公園，1時前後已有逾千人等候起步。參加者大部分身穿黑衣、戴上口罩及面具，同時唱《願榮光歸香港》及叫喊口號。遊行隊伍尚未出發，人潮已佔據半島酒店對出一段彌敦道及梳士巴利道。

中午12時許，尖沙嘴的「龍門冰室」有逾百穿黑衣的市民排隊光顧，其間有人大叫「香港人加油」。

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