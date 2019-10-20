【九龍遊行】警方主要幹道查車登巴士搜查　梳士巴利道彌敦道局部封路 (14:10)

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

【13:36】運輸署表示，因應道路狀況，梳士巴利道下行車道（尖沙嘴天星碼頭方向）暫時阻塞或封閉。受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

【13:26】民陣原定今午（20日）於尖沙嘴舉辦遊行遭警方反對，4名民主派人士以個人身分發起遊行作公民抗命。警方早於中午時段在多條主要幹道設置路障，搜查駛經車輛，包括吐露港公路、尖山隧道出口往尖沙嘴方向、紅磡海底隧道九龍出口、大欖隧道九龍出入口等。

其中在沙田馬場出九龍方向，警員截停一輛穿着黑衣司機駕駛的汽車，並將車內所有物品放出車外搜查。現場只開放一條行車線，導致交通大擠塞，由馬場堵塞至大埔吐露港公路，車程一度受阻近半小時，引起司機不滿。警察並無解釋封路原因。

另外，大欖隧道九龍出入口交通同樣擠塞，原本由天水圍市中心到大欖約15分鐘車程，現需時逾半小時。有警員登上一輛開往港島、途經九龍站的巴士，另在香港大學站同樣有警員登上巴士向乘客進行搜查。

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