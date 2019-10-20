殺病妻黃伯出獄剖白：盼有識之士改變社會助窮人 (11:10)

明報記者 陳柔雅

因殺病妻誤殺罪成的黃伯，今年初出獄後搬離舊居，生活回歸平靜。他獨自居住，每天生活有序，晨運、看電視與做家務渡日。黃伯嗓子洪亮，談起往事總是口吻平淡，「以前是一個家，有仔有老婆，是一個圓滿家庭，但後來因為病痛散了」。

曾當保安的黃伯退休後與妻子靠積蓄與生果金過活，雖然粗茶淡飯，但生活平凡安好。直至2015年妻子因類風濕關節炎入院，午夜突然中風，黃伯在家中收到醫院來電，自此歲月不再平靜安好。

黃伯每天忍受著膝頭痛楚，帶著親手煲的生魚粟米湯走到老人院探訪。十個月後妻子情況好轉，加上院舍加價至每月一萬多元，兩老無法負擔，遂搬回家住。背後更大原因是妻子想居家安老，「老人院各方面不稱心，回到屋企，這個傻佬洗碗又博命洗，稱心很多」。

最初黃太仍可扶著助行架緩緩走路，沒料後來病情突然惡化致肌肉收縮，寢食難安，在家中遍地便溺，伴隨而來更是視力衰退，連數呎遠的電視也看不到。由煮飯、做家務、幫助妻子洗澡，黃伯一一包辦。他「街都不敢去」，懼怕妻子隨時乏力跌倒受傷。

「叫天不應，叫地不聞」，8個字總結約近3年獨力照顧老伴的時光。舊居儼如「孤島」，出入不便，每次黃伯陪伴妻子出門，要走過一條長長的斜路，他牢牢抓緊輪椅，怕不慎鬆手，妻子會連人帶輪椅跌倒。除了覆診，他只能與妻子在樓下走走。漸漸黃太失去生存意志，有次黃伯叫她吃飯，只換來一句：「吃不吃都算數啦」。黃伯內心許多掙扎，照顧壓力與膝頭疼痛，令他情緒低落，也常擔憂「唔知我快（死）過佢，定佢快過我」。

黃家有十兄弟姊妹，黃伯是大哥，自小性格獨立，他很少與別人提起照顧辛酸及求助，即使是最親近的家人。眼見街坊幸福，沒病沒痛，他自覺淒涼，「街坊見到就得同情兩個字」，「但知道又點，佢點幫你呢？」。若當時求助，結局是否已然不同，他不得而知，「咁大問題，別人怎幫你？這麼大的包袱，沒人理你。就算與親人談，個個都幸福滿瀉⋯⋯」

「兩公婆，不是你就是我，一定要自己（照顧），無人幫到她」，在缺乏社會支援下，黃伯咬實牙關，只望老伴患病時仍會過得好。這份堅持源於多年前結婚許下的承諾，「貧窮又好咩都好，都要一齊，病都要一齊」，「這些話說起來上就很易，到頭來自己做時，都真是幾攞命」。

最後黃伯終撐不住，發生了悲劇。直至立法會議員張超雄到獄中探訪，黃伯方意會到自己的故事引申很多社會問題。他曾提出香港要有安樂死，其實早於昔日兒子染重病後墮樓亡，他已有此念頭，「點解一個人病到求生不得，求死不能呢？」他明白社會不接受，但仍認為安樂死能解決痛苦。

長路漫漫，黃伯對未來沒想太多，「人生前路難，煮到嚟食啦」。他鼓勵同路人求助，也說自己的經歷已「敲起警鐘」，希望有識之士能改變社會，投放更多資源解決雙老家庭與貧窮等問題，「貧窮是無底深潭，社會制度要變」，只願未來不會再有慘劇重演。