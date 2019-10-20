聶德權︰為家人深水埗置業引負面觀感深感抱歉 (11:07)

相關報道：聶德權家人施政報告前夕買樓花 議員質疑瓜田李下 特首辦：聶沒參與房策討論

聶德權表示，家人在上月購買兩個深水埗區一手住宅物業樓花，交易屬家人決定，自己並沒有參與，業權由家人全部擁有；自己亦沒有參與新一份《施政報告》有關房屋政策的討論和制定，認為沒有構成任何利益衝突。

聶德權指出，得知交易完成後，已按既定程序，依時向行政會議申報有關利益，並在10月初把資料上載政制及內地事務局網頁供公眾查閱。他認為，在今次購置物業中，並沒有受惠於《施政報告》有關房屋政策的措施，也沒有因《施政報告》內任何政策和措施而得益。

其他報道︰特稿：港大證3改良疫苗抗流感更佳 將研不同組合效果 或建議取代標準疫苗

其他報道︰盼未來驗血預測流感大流行 提早防疫