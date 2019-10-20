聶德權︰為家人深水埗置業引負面觀感深感抱歉 (11:07)

政府上周三（16日）公布新一份《施政報告》，放寬首次置業買樓按揭門檻，身兼行政會議官守成員的政制及內地事務局長聶德權在本月2日知會行會秘書處新加入一項物業資料，涉及兩個位於深水埗的住宅樓花。他今早（20日）在facebook發帖文，就購置物業讓公眾有所誤會，以及引致負面觀感表示深感抱歉，「日後定會更加謹慎」。
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聶德權表示，家人在上月購買兩個深水埗區一手住宅物業樓花，交易屬家人決定，自己並沒有參與，業權由家人全部擁有；自己亦沒有參與新一份《施政報告》有關房屋政策的討論和制定，認為沒有構成任何利益衝突。
聶德權指出，得知交易完成後，已按既定程序，依時向行政會議申報有關利益，並在10月初把資料上載政制及內地事務局網頁供公眾查閱。他認為，在今次購置物業中，並沒有受惠於《施政報告》有關房屋政策的措施，也沒有因《施政報告》內任何政策和措施而得益。
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