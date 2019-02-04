【交通消息】港鐵：各線今晚10時收車　柯士甸站尖沙嘴站中午12時關閉 (09:45)

柯士甸站、尖沙嘴站由中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站。

因應實際情況，其他車站可能需要採取人流管理措施，而個別車站或其部分出入口亦可能隨時關閉，而未能預早通知。

【08:15】港鐵表示，除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早今晚（20日）10時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。港鐵提醒，車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。

輕鐵方面，各路線今日維持行駛，但個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整包括，路線705在天水圍區需改道行駛；路線751往天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站751線在屯門區不停友愛站；往友愛方向則維持正常路線。所有輕鐵路線將維持每15至20分鐘一班。

機場快線會提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。而因應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，機場快線只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。港鐵提醒乘客為行程預留充裕時間。

九龍站市區預辦登機服務中午12時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。