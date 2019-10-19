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林鄭澄清無意統一記者登記　記協：未清晰回應推其他識別措施否 (21:18)

【21:18】記協、攝記協及無國界記者等傳媒工會及組織發表聯合聲明，嚴正反對一切官方篩選記者的措施，認為有關措施無可避免會損害新聞自由和公眾知情權。

【20:00】在過去4個多月反修例示威中，警方多次稱難以分辨記者，近日有指政府正研究統一發放記者證，引起傳媒業界憂慮。特首林鄭月娥今日（19日）出席電台節目後，澄清港府無任何意圖或計劃統一記者登記，「更加不會做所謂的審核究竟誰可以去採訪工作」，稱完全認同媒體發揮第四權的功能。

攝影記者協會代主席陳奕釗認為，林鄭月娥言論並無令他放心，指目前「警務處已經架空林鄭」，又認為言論會觸發警隊不滿，「相信明日警員打壓記者的力度會加大」。他希望與警方有更深入交流，否則無助解決現時警方與傳媒之間的僵化關係。

記者協會主席楊健興表示，林鄭月娥澄清了部分傳言，但未清晰回應會否推行其他供警員識別記者的措施。他重申，警方一直稱辨認記者困難，卻無提出具體個案，認為此議題根本不成立，故提出「識別」記者的措施，是不能接受。

新聞行政人員協會主席黃永亨稱，此前該會未討論有關官方認證的問題，林鄭月娥的澄清平息了爭議。被問到會否憂慮警方往後會提出其他識別記者的措施，他說，有關有編號的反光衣、頭盔，之前曾與警方討論，但至今未有決定。

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