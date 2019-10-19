19歲青年大埔連儂隧道派傳單遭𠝹頸劏肚　22歲男被捕 (20:51)

【19:28】警方表示，下午5時半左右，警方接獲報案稱一名19歲男子，於大埔墟站近A1出口的行人隧道內，與另一名22歲男子爭執。爭執期間，22歲男子以一把生果刀襲擊19歲男子，受傷男子已送往威爾斯親王醫院，而22歲男子其後被捕。案件現暫列「傷人」，由大埔警區刑事調查隊跟進。

【19:26】下午5時許，一名19歲、穿黑衣，戴黑口罩的青年，與友人在港鐵大埔墟站連儂隧道對出派傳單，突然被一名操不純正廣東話的男子以刀割頸，青年負傷逃跑，至附近一巴士站對外跌倒在地上，男子再追上前以刀斬青年腹部，青年腹部被劏開，腸臟溢出，狀甚痛苦。警方表示，一名22歲男子其後被捕。

施襲男子逃到對面馬路石壆上，被街坊指罵；男子其後乘一輛的士逃走。途人幫助傷者處理傷口及報警，救護員到場，將傷者送往威爾斯親王醫院。警方封鎖現場調查，現場所見大部分為輔警。

傷者友人李先生表示，事發前沒有發生爭執，懷疑施襲者因政見問題行兇，兇徒及後在石壆大叫「香港係中國嘅」、「你哋搞亂香港」。李先生說，兇徒的刀約長20厘米。

目擊者洪先生稱，事發時聽到有人在連儂牆附近大叫「救命」，他和友人跑向巴士站，只見傷者已經躺在地上，頸後及左邊腰部流血，傷口見腸。他說，看到施襲者其後乘坐一輛綠色的士離開。