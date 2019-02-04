【逃犯條例】林鄭：非戀棧權位不排除改組問責班子　願研究不違法治下支援被捕年輕人 (17:34)

她表示，社會出現紛爭，政府責無旁貸，她承認政府工作有改善空間，未能更好掌握民情民意作適當回應。但如今反修例演變成另一回事，有人認為是逆權運動，是為反政府及反政權，亦有人將事件帶至國際層面，更出現令人擔心是違反「一國兩制」、鼓吹港獨的行為。

她說，目前難以判斷外國勢力在今次反修例風波中所佔的輕重，但客觀事實看到外部力量比以前多，指出香港有活躍分子於早期就將反修例事件帶至國際社會，批評美國國會採取香港特區政府認為完全不適當的行為，干涉香港內部事務。

對於民間五大訴求中要求釋放所有被捕人士，她說，從法治精神來說很有難度，因由執法機關調查至律政部門作出檢控，都不存在由特首介入案件，但她看到很多未成年的年輕人被捕亦感心痛，她願意研究不違反法治下額外的支援措施，不過現時最重要是停止暴力，令年輕人被捕個案不再增加。

她表示，不希望社會將現時問題歸咎於教育制度，她認為社會深層次問題包括青年缺乏向上流動機會、部分社區未被照顧、警民關係緊張、有人於社交媒體傳播仇恨言論等，這些必須認真檢視。

林鄭月娥亦指出，在社交媒體上很多人可不記名發表不負責任言論，引起很多不必要恐慌，包括昨日網上流傳指她是共產黨員，她嚴正澄清自己非任何政黨的黨員。

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