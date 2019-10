尖沙嘴「警濫暴侵人權」展覽一度被阻　籌委稱康文署打壓 (16:36)

楊小姐指出,希望透過展覽讓外國人知道香港正面臨警察濫暴問題,想外國關注,展品包括展板、相展、傳單及片段。他們下午約3時開始預備展覽,一放出展板便被康文署外判保安告知「政治活動不能做」。楊小姐解釋,展覽是學術或文化活動,該廣場主任回應稱需向上級匯報。

下午約4時10分,現場有約30多人圍觀。楊小姐表示,保安暫未有回覆,會一直擺放展板直到有人驅趕為止。她說,有預計展覽會受阻撓,但無考慮過申請不反對通知書,「這幾個月,有無不反對通知書,結果都一樣」。她表示展覽只是事實陳述,並無立場。

另有其他人在尖沙嘴鐘樓旁擺放講解警暴的展板,暫未見有人阻止。康文署外判廣場主任劉先生稱稍後會了解。

居港外國人:對外國無動於衷感失望

居港外國人David到場以手機拍下相展。他說已視香港為家,他「101%支持年輕人」,認為展出內容所發生的事情是令人惡心(disgusting)。David以「Auntie Carrie」形容特首林鄭月娥,覺得她「強行實施不合法的法律(impose the law that are not actually legal)」。他坦言,不少外國人對香港狀況並不關心,他對於外國就香港狀况無動於衷感失望。

