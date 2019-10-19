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尖沙嘴「警濫暴侵人權」展覽一度被阻　籌委稱康文署打壓 (16:36)

今午（19日）有市民自發在尖沙嘴海傍舉行「香港警察濫用暴力侵害人權展覽」，開始前一度遭康文署外判廣場主任阻撓，表示如要在場地舉行活動，需要事先申請。展覽籌委成員楊小姐認為康文署打壓，現正盡力物色後備地點。

楊小姐指出，希望透過展覽讓外國人知道香港正面臨警察濫暴問題，想外國關注，展品包括展板、相展、傳單及片段。他們下午約3時開始預備展覽，一放出展板便被康文署外判保安告知「政治活動不能做」。楊小姐解釋，展覽是學術或文化活動，該廣場主任回應稱需向上級匯報。

下午約4時10分，現場有約30多人圍觀。楊小姐表示，保安暫未有回覆，會一直擺放展板直到有人驅趕為止。她說，有預計展覽會受阻撓，但無考慮過申請不反對通知書，「這幾個月，有無不反對通知書，結果都一樣」。她表示展覽只是事實陳述，並無立場。

另有其他人在尖沙嘴鐘樓旁擺放講解警暴的展板，暫未見有人阻止。康文署外判廣場主任劉先生稱稍後會了解。

居港外國人：對外國無動於衷感失望

居港外國人David到場以手機拍下相展。他說已視香港為家，他「101%支持年輕人」，認為展出內容所發生的事情是令人惡心（disgusting）。David以「Auntie Carrie」形容特首林鄭月娥，覺得她「強行實施不合法的法律（impose the law that are not actually legal）」。他坦言，不少外國人對香港狀況並不關心，他對於外國就香港狀况無動於衷感失望。

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