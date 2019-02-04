【逃犯條例】港大畢業生議會投票要求林鄭辭任校監　兩項議案均獲大比數通過 (17:25)

在「要求校監林鄭月娥辭任校監一職」議案中，獲2986贊成票、230反對票、7棄權票及12張廢票，1人出席（包括授權出席）而沒有投票。

至於「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」議案，共獲得3002贊成票、218反對票、4棄權票及10張廢票，2人出席（包括授權出席）而沒有投票。

【16:35】香港大學畢業生議會今早（19日）召開特別會員大會，就「要求校監林鄭月娥辭任校監一職」及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」兩項議案討論和投票。港大校友關注組召集人葉建源表示投票反應踴躍，投票人數以千計，高峰時期人龍長達400米。

港大校友關注組副召集人暨第一項議案動議人麥東榮表示，對通過議案有信心。早前有港大校友在報章刊登聲明，表示決議違憲違規，更指出若任何不合乎通告的決議被通過，將採取法律行動。麥東榮對此表示憤怒，明言這次大會「堂堂正正」，反問匿名刊報者「點解唔敢行出嚟？」

校友關注組成員張韻琪表示，不少校友認為支援受傷和被捕學生的議案非常有人性，更是良知的展現。她指出，中大校長的公開信稱會與被捕學生同行，令港人感動，認為港大校長張翔沒有回應和支援是「他不為，而非不能」。

點票工作仍在進行中，結果將會在香港大學畢業生議會網頁公布。

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