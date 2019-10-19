【民陣遊行】民陣上訴失敗　警：民陣無拒暴力示威者參與 (15:16)

【15:02】警方反對民陣明日（20日）舉辦遊行，民陣提出上訴今早（19日）聆訊，公眾集會及遊行上訴委員會決定維持警方決定。大多數委員考慮遊行對公眾安全威脅，認為要保障他人權利和私人財產，駁回上訴。委員會副主席陳嘉慧稱是一個困難的決定。

上訴聆訊期間，警方代表引用網上討論區貼文，指出民陣無拒絕暴力示威者參與，認為明日「暴力一定會出現」。民陣代表說，警方批出不反對通知書與否，都不能確保沒有暴力衝擊場面，但如批准民陣舉辦和平遊行，可換來「局部和平」。

民陣代表大律師郭憬憲表示，民陣主張和平，不能因有參與者主張暴力而禁止。郭續指出，警察欲要和平，與禁止民陣遊行無關，反是警察喬裝示威者的行動手法換來「私了」等激烈情況。他借用大禹治水的理念，表示急流應融入大海，只要有足夠的人參加遊行，就能讓暴力示威者融入，變回和理非。他反問，「難道警察過去數月使用武力能擋到衝擊人士？」

油麻地分區指揮官鄭麗賢引用連登討論區有網民呼籲民陣舉辦遊行的留言，稱民陣facebook分享有關留言並呼籲「和理非、請準備」，認為民陣是因網民主導而舉辦遊行。鄭又引用民陣召集人岑子杰曾表示不會割席，指民陣無拒絕暴力示威者參與遊行，雖然警方7月時確有批准同一路段遊行，但當時無𠝹頸、土製炸彈等情况出現。