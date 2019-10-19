回應段崇智公開信　林鄭：盼鼓勵涉事學生循現機制投訴 (15:35)

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段崇智於公開信中指出，校方所接觸的同學都因對警方有不安情緒、或對投訴警察課及監警會的制度失去信心，而不願向現有機制作出投訴。林鄭月娥回應時稱，理解段校長愛護學生，惟認為要尋求真相，當事人應說出所掌握的事實，給予現有機制一個機會去聆聽或看看其他的證據。

林鄭又表示，「一國兩制」、法治、以及維護機制或機構是她日後管治的3個原則之一，強調堅守制度十分重要，「如果在街上被搶劫，不打算找警察、不打算打999，那另外的機制在哪裏？我該找誰幫你解決這問題？」。她指出，自己支持警隊嚴正執法亦是堅持以現有的機構執法，但這不代表她「盲撐」每名警員的每一個行動，她建議段崇智鼓勵受不公義對待的學生挺身而出，透過現行機制作出投訴。

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