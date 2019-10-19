回應段崇智公開信　林鄭：盼鼓勵涉事學生循現機制投訴 (15:35)

中文大學校長段崇智昨（18日）發表公開信，當中提及將去信特首林鄭月娥，希望她考慮在現有機制以外跟進校內學生聲稱扣留期間遭警員不合理對待個案。林鄭今日（19日）出席商台節目時表示，認為涉事學生應勇敢將事實說出，並交由現有機制處理，又指大眾若不信任或接受現有制度或機構，會增加尋求真相的難度。
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段崇智於公開信中指出，校方所接觸的同學都因對警方有不安情緒、或對投訴警察課及監警會的制度失去信心，而不願向現有機制作出投訴。林鄭月娥回應時稱，理解段校長愛護學生，惟認為要尋求真相，當事人應說出所掌握的事實，給予現有機制一個機會去聆聽或看看其他的證據。
林鄭又表示，「一國兩制」、法治、以及維護機制或機構是她日後管治的3個原則之一，強調堅守制度十分重要，「如果在街上被搶劫，不打算找警察、不打算打999，那另外的機制在哪裏？我該找誰幫你解決這問題？」。她指出，自己支持警隊嚴正執法亦是堅持以現有的機構執法，但這不代表她「盲撐」每名警員的每一個行動，她建議段崇智鼓勵受不公義對待的學生挺身而出，透過現行機制作出投訴。
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